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Блошиный рынок в Кишинев. Архивное фото

Чем знаменита Молдова, или кто удерживает экономику страны на плаву

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Граждане Молдовы уезжают на заработки за границу: проходят через "огонь, воду и медные трубы", чтобы прокормить семью и удержать на плаву экономику родной страны.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Объем денежных переводов из-за границы в Молдове продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны. Так, в апреле этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил 98,81 миллиона долларов США, что несколько превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц стоить отметить переводы из Российской Федерации", — отмечено в сообщении Нацбанка.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На долю поступлений из России приходится около 30% от всех трансфертов. Сумма переводов из РФ достигла практически 27 миллионов долларов.

По-прежнему, в тройку лидеров по денежным переводам из-за рубежа входят Израиль и Италия, откуда в республику переслали 18,5 миллиона долларов и 13,1 миллиона, соответственно. Из США в страну поступило чуть больше восьми миллионов долларов. В топ-5 вошла Германия, из которой перевели порядка шести миллионов долларов.

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Самая популярная валюта, которую используют для денежных переводов, — доллары. Следом расположились евро и российские рубли.

Как отметили в Нацбанке, денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

Рост экономики за счет гастарбайтеров

Некоторые экономисты утверждают, что рост экономики Молдовы обеспечен гастарбайтерами.

"Что такое ВВП? Это заработная плата во всех секторах экономики, включая теневой, налоги и прибыль предприятий — то, что в стране произведено за год. Всемирный банк, МВФ, международный журнал Focus прогнозировали рост в 3-3,5%. Но все они ошиблись. Потому что мы получили рост в 4,5%. Произошло это совершенно неожиданно, так как никто и не думал, что будет всплеск денежных поступлений от наших соотечественников из-за рубежа", — заявил в интервью Sputnik экономист Михаил Пойсик.

Трудовые мигранты
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По его словам, пик был зарегистрирован в 2013 году.

"Здесь надо считать не только официальные денежные переводы — миллиард 600, а еще и те деньги, которые провозятся в карманах. Проверить это легко. Сальдо валютных касс и плюс прирост или сокращение депозитов физических в иностранной валюте. Если посчитать, то пик пришелся на 2013 год — 2,8 миллиарда, а официальные переводы составили миллиард 600. Разница чувствуется", — отметил эксперт.

Он добавил, что "в 2017 году также произошел большой рост — плюс 350 миллионов долларов".

"При официальных денежных поступлениях в миллиард 200 миллионов долларов, их общий объем составил где-то около 2 миллиардов. Вот эти 350 миллионов долларов дали возможность закупить дополнительно импорт, на которой дополнительно накрутили налоги — НДС на импорте составил более миллиарда 400 миллионов леев, это позволило собрать больше акцизов от импорта — тоже больше миллиарда", — сказал специалист.

Экономист пояснил, что с одной стороны на прирост ВВП в 2017 году повлияли налоговые поступления 1,3%, столько же дала торговля, а сельское хозяйство — один процент, так как год был урожайным.

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Согласно статистике, в Молдове наиболее зависимы от денежных переводов жители сельской местности. Значительная часть их доходов состоит как раз из поступлений родственников, которые трудятся на заработках за рубежом. Впрочем, рассчитываются на заграничные поступления и горожане.

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Теги:
рост экономики, ВВП, трудовые мигранты, денежные переводы, Молдова, Общество
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