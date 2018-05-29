"Миссия выполнима": что думают в Приднестровье о миротворцах

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Нынешний трехсторонний формат миротворческой операции на Днестре необходимо сохранить и в дальнейшем, считают жители Приднестровья.

© Sputnik / Irina Leahova Миротворцы в Приднестровье: что думает об их миссии Красносельский

Об этом заявил лидер региона Вадим Красносельский.

Во вторник, 29 мая, отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

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Он провозглашен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года. Именно в этот день в 1948 году Совет Безопасности ООН учредил первую миссию по поддержанию мира.

"Роль российских миротворцев, которые являются гарантами мирной жизни и безопасности наших граждан, невозможно переоценить. Вот уже 26 лет российский воинский контингент Совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск с честью исполняет свою высокую миссию", — цитирует Красносельского пресс-служба лидера Приднестровья.

Он напомнил, что в поддержку нынешней миротворческой миссии прошлой осенью было собрано свыше 80 тысяч подписей.

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Красносельский поблагодарил участников миротворческой операции за сохранение мира и покоя людей и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в благородном деле.