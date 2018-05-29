19:57 29 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD16.88
  • RUB0.27
  • RON4.24
  • UAH0.65
Поиск
Russian peacekeepers' checkpoint at entrance to Bender

"Миссия выполнима": что думают в Приднестровье о миротворцах

© Sputnik / Sergey Kuznecov
Общество
Получить короткую ссылку
8310

Жители Приднестровья поддерживают нынешний миротворческий формат на Днестре.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. Нынешний трехсторонний формат миротворческой операции на Днестре необходимо сохранить и в дальнейшем, считают жители Приднестровья.

Вадим Красносельский
© Sputnik / Irina Leahova
Миротворцы в Приднестровье: что думает об их миссии Красносельский

Об этом заявил лидер региона Вадим Красносельский.

Во вторник, 29 мая, отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

Стало известно, когда Молдова начнет сближение с Приднестровьем>>>

Он провозглашен решением Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года. Именно в этот день в 1948 году Совет Безопасности ООН учредил первую миссию по поддержанию мира.

"Роль российских миротворцев, которые являются гарантами мирной жизни и безопасности наших граждан, невозможно переоценить. Вот уже 26 лет российский воинский контингент Совместных миротворческих сил и Оперативной группы российских войск с честью исполняет свою высокую миссию", — цитирует Красносельского пресс-служба лидера Приднестровья.

Он напомнил, что в поддержку нынешней миротворческой миссии прошлой осенью было собрано свыше 80 тысяч подписей.

Додон видит решение приднестровского вопроса в специальном статусе ПМР>>>

Красносельский поблагодарил участников миротворческой операции за сохранение мира и покоя людей и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в благородном деле.

По теме

Приднестровье и ЕС взвесили перспективы сотрудничества
Когда в Приднестровье появятся молодежные избирательные комиссии
Теги:
приднестровье, миссия, приднестровский вопрос, миротворцы, Общество, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Надпись Идет заседание суда
    Срок за фотографию

    В Латвии суд приговорил к полутора годам тюрьмы железнодорожника, который отправил в Россию фотографии составов с военной техникой НАТО.

  • Пожар в лесу
    Жаркая пора

    В Литве из-за жары увеличился риск лесных пожаров - жителям республики рекомендуют воздержаться от посещения лесов и быть осторожными с огнем.

  • Архиепископ Верейский Евгений, викарий Патриарха Московского и всея Руси
    Выбор сделан

    Собор Эстонской православной церкви Московского патриархата избрал нового митрополита Таллиннского и всея Эстонии.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовое признание

    Минск и Москва близки к тому, чтобы снять все проблемные вопросы во взаимном признании виз, заявил глава МИД Беларуси.

  • Дамаск, Сирия
    Дипломатический разрыв

    Грузия решила разорвать дипломатические отношения с Сирией из-за признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии.

  • Автомобиль волонтеров
    Чистое озеро

    Три часа по бездорожью, чтобы очистить озеро от стекла и полиэтилена: активисты акции "Чистый Амткял" провели субботник на берегу водоема в Кодорском ущелье.

  • Новая памятная банкнота достоинством в 2 тысячи сомов
    Денежная инновация

    Памятную банкноту номиналом 2 тысячи сомов признали самой инновационной в мире за использование новейшего защитного элемента.

  • Деньги в чемодане, архивное фото
    Главный инвестор

    Россия является лидером по уровню инвестиций в Таджикистан – российские капиталы составляют 20% от общих вкладов.

  • Эмблема Росатома, архивное фото
    Мирный атом

    Делегация госкорпорации "Росатом" прибыла с визитом в Узбекистан, чтобы обсудить дальнейшее развитие сотрудничества в сфере мирного атома.

  • Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев
    Важнейшее событие

    Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев прокомментировал признание Дамаском государственной независимости республики.

  • Надпись Идет заседание суда
    Срок за фотографию

    В Латвии суд приговорил к полутора годам тюрьмы железнодорожника, который отправил в Россию фотографии составов с военной техникой НАТО.

  • Пожар в лесу
    Жаркая пора

    В Литве из-за жары увеличился риск лесных пожаров - жителям республики рекомендуют воздержаться от посещения лесов и быть осторожными с огнем.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт БИ-2 в Кишиневе
Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей
На стадионе Казань Арена
"Казань Арена": по следам Криштиану Роналду
Все градоначальники Кишинева
Все градоначальники Кишинева за более, чем 200 лет

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться