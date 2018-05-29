Увольнение - близко: что грозит сотруднику, спорящему с работодателем

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. В Молдове хотят закрыть лазейку в законодательстве, которая позволяет сторонам трудового конфликта бесконечно затягивать процесс переговоров.
В нынешней версии Трудового кодекса не установлен предельный срок для рассмотрения коллективного трудового конфликта специальной примирительной комиссией. Технически говоря, переговоры можно вести бесконечно, ничего не решая по существу.
Группа депутатов парламента, авторов законопроекта, предлагает установить конкретный срок — 10 дней, чтобы примирить стороны конфликта, с возможностью продлить этот срок еще на 5 дней. Если в течение этого срока работодатели и работники сумели достичь примирения, комиссия в течение пяти рабочих дней выносит решение, которое является обязательным для сторон конфликта, и передает его им в течение 24 часов с момента вынесения.
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Ожидается, что законопроект будет обсужден и одобрен на заседании кабинета министров, которое состоится в четверг, 31 мая.