Увольнение - близко: что грозит сотруднику, спорящему с работодателем

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. В Молдове хотят закрыть лазейку в законодательстве, которая позволяет сторонам трудового конфликта бесконечно затягивать процесс переговоров.

В нынешней версии Трудового кодекса не установлен предельный срок для рассмотрения коллективного трудового конфликта специальной примирительной комиссией. Технически говоря, переговоры можно вести бесконечно, ничего не решая по существу.

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Группа депутатов парламента, авторов законопроекта, предлагает установить конкретный срок — 10 дней, чтобы примирить стороны конфликта, с возможностью продлить этот срок еще на 5 дней. Если в течение этого срока работодатели и работники сумели достичь примирения, комиссия в течение пяти рабочих дней выносит решение, которое является обязательным для сторон конфликта, и передает его им в течение 24 часов с момента вынесения.

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Ожидается, что законопроект будет обсужден и одобрен на заседании кабинета министров, которое состоится в четверг, 31 мая.