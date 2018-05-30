Совет Европы призвал к быстрому расследованию убийства Бабченко

Расследовать убийство в Киеве журналиста из России Аркадия Бабченко нужно в полной мере и быстро, считают в Совете Европы.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Совет Европы призвал к быстрому расследованию убийства журналиста из России Аркадия Бабченко. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген в Twitter.

"Убийство Аркадия Бабченко сегодня должно быть быстро и в полной мере расследовано", — заявил Хольтген.

© Sputnik / Стрингер В СПЧ России потребуют тщательного расследования убийства Бабченко

Бабченко был убит вечером 29 мая. Ему несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке дома, журналист скончался в машине скорой помощи, сообщил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко. Украинская полиция расследует дело об умышленном убийстве, рассматривается несколько версий, в том числе профессиональная деятельность погибшего. Следственный комитет РФ также завел уголовное дело об убийстве российского гражданина в Киеве.

МИД России потребовал от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию убийства Бабченко. Внешнеполитическое ведомство РФ отмечает, что уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине неуклонно растет. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир и международный Комитет защиты журналистов призвали украинские власти к немедленному расследованию убийства.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Бабченко произойдет то же самое. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что убийство Бабченко в Киеве "похоже на новую кровавую провокацию". Сенатор Франц Клинцевич назвал это убийство провокацией, чтобы довести отношения России с Украиной "до взрыва".