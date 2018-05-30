Профсоюзы Молдовы и Польши: у нас общие проблемы

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Петру Кирияк представил нашу страну на IX Съезде Всепольского альянса профсоюзов в Варшаве.

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В ходе своего выступления перед коллегами Кирияк отметил, что Польша сталкивается с аналогичными проблемами, связанными с миграцией, социальными, демографическими вопросами, но уровень жизни населения этой страны выше.

"Мы многое можем перенять от коллег из Польши — это и социальный диалог, и переговоры, и укрепление профсоюзного движения", — сказал Кирияк.

Всепольский альянс профсоюзов был создан в 1984 году. Он насчитывает более 600 тысяч членов профсоюза и представлен во всех 16 регионах Польши. Предыдущий съезд альянса состоялся в мае 2014 года.

А в это время в Кишиневе руководство НКПМ встретилось с послом Польши в Республике Молдова Бартоломеем Зданюком. Участники встречи обсудили стратегические цели НКПМ, проблемы на рынке труда, связанные с заработной платой, условиями труда, заключением и обсуждением трудовых договоров.

Глава НКПМ Олег Будза рассказал о достижениях и о деятельности Конфедерации. Лидер профсоюзов обратил внимание на необходимость объединения усилий социальных партнеров в борьбе с феноменом неформальной экономики и заработной платы в конвертах.

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Зданюк отметил, что Польша является другом нашей страны и высоко оценивает усилия НКПМ по продвижению прав и интересов членов профсоюза.

"Мы поддерживаем Республику Молдова инвестициями, что привело к созданию сотен новых рабочих мест. Мы открыты для активизации сотрудничества с профсоюзами, потому что Республика Молдова занимает очень важное место в круге интересов Польши", — подчеркнул Зданюк.