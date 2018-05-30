Экзамены учащихся 9-х и 12-х классов - полный список

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Последний звонок прозвенит для большинства школьников Молдовы 31 мая, и учащиеся уйдут на каникулы до первого сентября.
Но и по окончании мая для учеников девятых и 12-х классов грядут экзамены. Девятиклассники будут сдавать их с четвертого по 14 июня, лицеистам предстоят экзамены на степень бакалавра с пятого по 22 июня.
Что и когда будут сдавать гимназисты
Выпускникам среднего школьного звена предстоят экзамены:
— румынский язык и литература — четвертого июня;
— математика — седьмого июня;
— язык обучения — 11 июня;
— история румын и всемирная история — 14 июня.
БАК — дело непростое
Выпускники среднего образования будут сдавать:
— румынский язык и литература (для школ-алолингвов) для реального гуманитарного, спортивного профилей и профиля искусств — пятого июня;
— язык обучения для реального и гуманитарного спортивного профилей и профиля искусств — восьмого июня;
— иностранный язык — 12 июня;
— профильный предмет для реального, гуманитарного, спортивного профилей и профиля искусств — 15 июня;
— предмет по выбору — 19 июня;
— украинский язык и литература, болгарский язык и литература, гагаузский язык и литература — 22 июня.
Желаем удачи всем выпускникам на экзаменах!