Как в казино: мотоциклист повышал ставки, пытаясь подкупить полицейского

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Мотоциклист пытался подкупить сотрудника южного батальона Национального инспектората по патрулированию. Водитель "железного коня" мчался по дороге без шлема, без водительских прав и без регистрационного номера.

© Photo : Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP Шесть водителей в Молдове попались на попытке подкупить полицейских

На требование полиции остановиться он ответил тем, что лишь увеличил скорость. А когда "гонщика" все же остановили патрульные, мотоциклист предложил полицейскому взятку в размере 50 долларов, чтобы "решить вопрос на месте".

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Столкнувшись с отказом, мотоциклист принялся повышать ставки, и к моменту появления правоохранителей из Службы собственной безопасности МВД дошел до суммы в 800 долларов, которые обещал заплатить полицейским за освобождение от ответственности.

Данные нарушителя были переданы в ведение Центра антикоррупции, и теперь ему грозит куда более серьезное наказание, чем штраф за нарушение правил дорожного движения. Если нарушителя признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы с штрафом до 4000 условных единиц.