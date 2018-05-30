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Акушерка выносит новорожденного во время выписки из роддома

Упорно не рожают: в 2018 году число детей в Молдове снова уменьшилось

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Каждый год количество детей до 18 лет в нашей стране уменьшается на несколько тысяч.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Число детей в Республике Молдова снова уменьшилось, об этом свидетельствует ежегодный отчет о положении детей, опубликованный Национальным бюро статистики.

По данным бюро, на 1 января 2018 года в Молдове насчитывалось 676 тысяч детей, то есть каждый пятый житель страны — это ребенок в возрасте до 18 лет. Это на 5,3 тысячи человек меньше, чем в тот же период прошлого года.

Люди на улицах Кишинева. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Каждый год детей в Молдове становится все меньше, особенно ярко эта тенденция проявляется на протяжении последних четырех лет. Так, если в 2014 году в нашей стране насчитывалось почти 700 тысяч детей, то в 2015 их осталось 691 тысяча, а в 2016-м — 685 с половиной тысяч.

По сообщению статистиков, в 2017 году было зарегистрировано 34 тысячи 100 новорожденных, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году. Уровень рождаемости, таким образом, составил 9,6 новорожденных на 1000 жителей. В сельской местности процент рождаемости выше (10,7%), чем в городах (8,2%).

Мальчиков в Молдове родилось больше, чем девочек — 51,5% или 106 мальчиков на каждые 100 девочек. Большинство новорожденных родились с весом более 2,5 кг.

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Средний возраст рожениц составил 24,8 года, причем в сельской местности рожают в более раннем возрасте, чем в городе, соответственно, в 23,7 и 26,5 года.

По-прежнему высок уровень рождения детей вне брака — незамужние женщины составляют около 21,5% от общего числа рожениц.

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Теги:
материнство, демография, рождаемость, новорожденные, дети, Национальное бюро статистики, Молдова, Общество
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