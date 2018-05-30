В Молдове будут приняты новые правила получения наследства

Парламент Молдовы рассматривает поправки к Гражданскому кодексу, в котором появится отдельный том о праве наследования имущества.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Юридическая комиссия законодательного органа предложит для рассмотрения на пленарном заседании парламента проект поправок к Гражданскому кодексу и дополнений к некоторым нормативным актам.

© Sputnik / Egor Eremov Новый земельный кодекс: как будут отбирать участки у крестьян

Как сообщают в Министерстве юстиции, которое является автором законопроекта, новые правила должны усовершенствовать национальную юридическую систему и привести ее в соответствие с международной практикой.

По предложению министерства в Гражданском кодексе должна появиться "Книга IV — "Наследство", которая будет включать в себя положения о разделе наследства, определении прав наследования и невозможности наследования, а также правового регулирования в области, уточняющего статус наследника, а также опеку над наследством одного из лиц.

В Молдове намерены изменить правила ввоза личных вещей>>>

В новую редакцию Гражданского кодекса будут включены также нормы, относящиеся к защите прав потребителя.

Работа над данным законопроектом велась специальной рабочей группой на протяжении трех лет.