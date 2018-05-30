В Приднестровье разработали новшества по выезду с ребенком одного из родителей

ТИРАСПОЛЬ, 30 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье намерены решить разногласия между родителями при желании одного из них выехать с ребенком за границу. Приднестровские депутаты приняли в первом чтении законопроект, по которому несогласный родитель обязан документально уточнить мотив своего отказа, а другой, желающий выехать с ребенком за пределы Приднестровья, имеет право вовремя получить уведомление об этом факте от уполномоченного органа.

"В наш комитет поступало большое количество обращений по поводу ситуаций, когда один из родителей не дает согласия на выезд ребенка. Из-за чего дети не могли во время каникул выехать на море или в оздоровительные лагеря. Законопроект призван урегулировать этот вопрос", — объяснила одна из авторов инициативы, глава комитета по законодательству Галина Антюфеева.

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Исходя из текста законопроекта, только после того, как будут соблюдены эти новые нормы, миграционная служба региона сможет принять решение насчет выдачи соответствующего разрешения, либо запретить несовершеннолетнему выезд за пределы госграницы Молдовы. Возникший же спор между родителями по данному вопросу можно будет разрешить только в суде.

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При обсуждении законодательной инициативы депутат Андрей Сипченко обратил внимание на необходимость сделать исключения по процедуре согласования выезда несовершеннолетнего ребенка, особенно, когда это касается оказания срочной медицинской помощи за пределами Приднестровья. Соответствующие предложения депутаты решили внести и принять при рассмотрении законопроекта в следующем чтении.