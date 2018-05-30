Итоги дня: в Риме завершены переговоры, экзамены — 31 мая, а Бабченко — жив

О том, что произошло за день — самое важное, значимое, интересное.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Сегодня в Риме завершились переговоры в формате 5+2. Работу над "пакетом из восьми пунктов" договорились завершить к концу года. Речь идет о взаимодействии в банковской сфере, свободе передвижения и сотрудничестве в правоохранительной деятельности.

© Sputnik / Sergey Kuznecov "Миссия выполнима": что думают в Приднестровье о миротворцах

Другой темой дня стала новость: журналист Аркадий Бабченко жив, а его убийство оказалось инсценировкой. Накануне была распространена информация, которую потом официально подтвердили, что Бабченко застрелили 29 мая на лестничной клетке его дома.

А в Молдове приближается последний звонок, который прозвенит для школьников 31 мая. Родители выпускников заняты подготовкой к этому важному для молодых людей событию. Впереди — экзамены, и уже известны даты экзаменов для учащихся выпускных классов гимназического и лицейского звеньев обучения. Девятиклассники будут сдавать экзамены с четвертого по 14 июня, лицеистам предстоят экзамены на степень бакалавра с пятого по 22 июня.

© Sputnik / Евгений Биятов Камеры видеонаблюдения на экзаменах БАК: советы выпускникам

Однако школьников в нашей стране с каждым годом становится все меньше, как и вообще — детей. Опубликован ежегодный отчет Национального бюро статистики о положении детей в Молдове. По данным бюро, на 1 января 2018 года в Молдове насчитывалось 676 тысяч детей, то есть каждый пятый житель страны — это ребенок в возрасте до 18 лет. Это на 5,3 тысячи человек меньше, чем в тот же период прошлого года. Каждый год детей в Молдове становится все меньше, особенно ярко эта тенденция проявляется на протяжении последних четырех лет.