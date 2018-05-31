Количество отличников в Молдове растет

От экзаменов по иностранному языку на степень бакалавра в 2018 году освободят значительно больше учащихся, чем в 2017-м.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. В 2018 году 785 выпускников лицеев Молдовы, получивших высший балл за предварительный экзамен по иностранному языку, будут освобождены от сдачи этого предмета в рамках тестирования на степень бакалавра.

Как сообщили в среду в пресс-службе министерства образования, науки и исследований, в 2017 году высший балл за пробные тест по иностранному языку получили 637 учащихся 12-х классов, в 2016-м — 460, а в 2015-м — 229.

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При обобщении результатов республиканских олимпиад получилось, что в 2018 году "десятки" заработали 828 учеников. Из их числа 28 человек — обладатели двух "десяток", а еще четверо — трех высших результатов.

Экзамены на степень бакалавра пройдут с пятого по 22 июня для 18776 учащихся, из которых 3077 будут сдавать тестирование повторно.

Для проведения экзаменов на степень бакалавра будут работать 92 экзаменационных центра, из которых 30 — в Кишиневе.