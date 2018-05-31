Где в Кишиневе в четверг временно погасят свет

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Основной поставщик электроэнергии в Молдове "RED UNION FENOSA" S.A. сообщает, что в четверг, 31 мая 2018, будут временно прерваны поставки электрической энергии в промежутках времени, указанных ниже:

Ботаника:

ул.Дименеций 2-46, 27-35, 43-73, Доробанць 1-23, 2-8, Мунчешть 53, 94-104, 160, Плаюлуй 9, 9A, 9/2, Скутарь 2-10, 3-11 — в период между 09:30 — 17:30

ул.Индепенденцей 5, 5/1, 5/2, 5A, пр.Траян 6/1, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 10 — в период между 12:30 — 18:00

ул.Мунчешть 801 — в период между 09:00 — 12:00

Буюканы:

ул.В.Коробан 1-37, 2-32, Н.Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 — в период между 08:00 — 19:00

Чеканы:

ул.Кэрэмидарилор 41, 59, Л.Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св.Параскива 22 — в период между 09:20 — 18:00

ул.Узинелор 209/1, В.Думбравэ 2, 4, 13/1, 17 — в период между 09:10 — 17:00