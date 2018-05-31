Клубничный рай и море позитива пообещал устроить президент Молдовы

Фестиваль Клубники и Меда пройдет в родном селе президента Молдовы, он пригласил на мероприятие всех желающих.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Настоящий клубничный рай ждет гостей гастрономического фестиваля, который пройдет в июне в селе Садова, пообещал президент Молдовы Игорь Додон.

"В моем родном селе Садова 10 июня откроется 5-й Фестиваль Клубники и Меда. Всех гостей ждет настоящий клубничный рай — дегустация различных сортов клубники, варенья, клубничных ликеров и яркая музыкальная программа", — написал Додон в соцсетях.

© Photo: Facebook / Igor Dodon Игорь и Галина Додон

Он отметил, что на открытие мероприятия приглашены артисты Нелли Чебану и Наталья Гордиенко, выступят группы MILLENIUM, AKORD, DoReDos и другие.

"По моему приглашению, в фестивале примет участие известный российский певец Филипп Киркоров", — отметил президент.