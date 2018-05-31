Купание в водоемах Кишинева запрещено: найдена опасная инфекция

Специалисты Центра общественного здоровья в Кишиневе оценили качество столичных пляжей и взяли пробы воды и песка в парках Долина роз, Валя Морилор, Ватра, Ла извор, Рышкань и из реки Днестр.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Купание в озерах Кишинева запрещено — в воде нашли кишечную палочку, сообщили журналистам в Центре общественного здоровья молдавской столицы.

Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды в водоемах столицы и в реке Днестр не соответствует Положению о требованиях к качеству окружающей среды для поверхностных вод.

Местные власти уже начали подготовку к летнему сезону. Пляжные зоны очищают от мусора, а также ремонтируют прилегающие к ним объекты. Однако все-равно, состояние пляжей оставляет желать лучшего. Водоемы не очищены от растительных отходов, спасательные станции не были отремонтированы, а аптечки не обновлены.

Более того, ближайшие к пляжам туалеты не обеспечены системами водоснабжения, что усложняет как процедуру дезинфицирования, так и соблюдение личной гигиены посетителей.

В ближайшее время планируется частично очистить и обновить песок на столичных пляжах. На данный момент в этих зонах уже установили информативные панно о запрете купания в озерах.