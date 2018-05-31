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Детский дом

В Кишиневе отремонтируют более 100 детских садов

© Sputnik / Konstantin Chalabov
Общество
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Распоряжение об обновлении детских садов подписал исполняющий обязанности генерального примара Кишинева Руслан Кодряну.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. В Кишиневе отремонтируют 108 детских садов. Из городского бюджета на ремонтные работы выделено 25 миллионов леев.

Дом в селе Бульбоака
© Sputnik / Nicu Goncear
Жилые дома и детский сад в селе Бульбоака трещат по швам

Средства распределят по детсадам, исходя из нужд учреждений. 

Работы планируется начать уже в июне. На обновление санитарных блоков в 53 детсадах требуется 10,7 миллиона, на ремонт продовольственных блоков в 61 учреждении выделено 9,5 миллиона, а в 28 садах реконструируют жилые помещения за 4,7 миллиона леев.

Из 159 кишиневских детских садов на лето будут закрыты 106. Учреждения закроются на каникулы на 42 дня. Со второго июня временно закроются 29 садиков, в июле — 64, а в августе — еще 13.

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Теги:
детсады, ремонт, Руслан Кодряну, Молдова, Кишинев
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