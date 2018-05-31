Новая напасть в Молдове: что говорят специалисты

Гидрологи предупредили о пересыхании водоемов в Молдове – что нужно делать?

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила в четверг о действии "желтого кода" метеоопасности в связи с гидрологической засухой.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Чрезвычайная опасность: метеорологи предупредили о новой угрозе

"В связи с отсутствием осадков и высокой температурой воздуха на реках и водоемах Молдовы 1-11 июня сохранится низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Гидрологическая засуха, как объясняют специалисты, определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.

"Желтый код" объявляют, когда за 5-7 дней регистрируется период низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин.

В настоящее время это предупреждение действует на территории всей Молдовы.