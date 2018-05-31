14:13 31 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 27°C
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD16.95
  • RUB0.27
  • RON4.25
  • UAH0.65
Поиск
Обмеление Днестра, архивное фото

Новая напасть в Молдове: что говорят специалисты

© Sputnik / Игорь Взоров
Общество
Получить короткую ссылку
44021

Гидрологи предупредили о пересыхании водоемов в Молдове – что нужно делать?

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила в четверг о действии "желтого кода" метеоопасности в связи с гидрологической засухой. 

Горящие поле
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Чрезвычайная опасность: метеорологи предупредили о новой угрозе

"В связи с отсутствием осадков и высокой температурой воздуха на реках и водоемах Молдовы 1-11 июня сохранится низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Гидрологическая засуха, как объясняют специалисты, определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.

"Желтый код" объявляют, когда за 5-7 дней регистрируется период низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин.

В настоящее время это предупреждение действует на территории всей Молдовы.

По теме

К морю, к солнцу: на лето откроется прямой авиарейс Кишинев-Констанца
Метеорологи предупредили: Румынию ждет экстремальное лето
Теги:
пересыхание водоемов, низкая водность, желтый код, предупреждение, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первомайская демонстрация Штаба защитников русских школ в Риге
    Митингу – быть!

    Активистам Русского союза Латвии удалось добиться разрешения провести уличное шествие против реформы образования в Даугавпилсе в День защиты детей.

  • Министерство иностранных дел Литовской Республики
    В чем смысл?

    МИД Литвы возмутился инсценировкой Киевом убийства Аркадия Бабченко – глава ведомства заявил, что не понимает таких "спецопераций".

  • Зрители в кинотеатре под открытым небом
    Невиданное кино

    В Таллинне пройдет кинофестиваль "Невиданное кино". Основной площадкой станет Центр культуры "Линдакиви", а закрытие состоится в Центре русской культуры.

  • Финалистка Ты супер! Вера Ярошик в Минске
    "Хочется увидеть бабушку"

    Вера Ярошик из "Ты супер!" рассказала Sputnik Беларусь о непривычном темпе Москвы, кролике Шоколадове и о том, как "не забить на учебу" во время проекта.

  • Человек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала
    Спасение от кредитов

    Кредиты оказались неподъемными для многих жителей Грузии, поэтому министерство финансов решило провести реформу, чтобы облегчить людям жизнь.

  • Возгорание автомобиля в Сочи
    Закоротило

    В сети появилось видео с горящим такси: инцидент произошел в Адлере, автомобиль вспыхнул прямо на проезжей части.

  • Женщина, закрывающая лицо рукой
    Дело в воспитании

    Глава Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана рассказала о новых шагах по борьбе с домашним насилием.

  • Армянская атомная электростанция
    Еще мощнее

    На Армянскую АЭС доставили новую турбину – модернизация проводится с целью повышения мощности, экономичности и надежности станции.

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Во Владикавказе появятся бронзовые следы барсов
    По следам барса

    Во Владикавказе установят бронзовые оттиски следов переднеазиатского леопарда, известного также как кавказского барса.

  • Первомайская демонстрация Штаба защитников русских школ в Риге
    Митингу – быть!

    Активистам Русского союза Латвии удалось добиться разрешения провести уличное шествие против реформы образования в Даугавпилсе в День защиты детей.

  • Министерство иностранных дел Литовской Республики
    В чем смысл?

    МИД Литвы возмутился инсценировкой Киевом убийства Аркадия Бабченко – глава ведомства заявил, что не понимает таких "спецопераций".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт БИ-2 в Кишиневе
Горизонт событий: яркое шоу "Би-2" в Кишиневе поразило зрителей
Оранжевый окрас стадиона в Саранске
Цвет настроения рыжий: древние символы и космический антураж стадиона Саранска
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться