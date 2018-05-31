Генпрокурор Молдовы попал в больницу

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Генерального прокурора Молдовы Эдуарда Харунжена госпитализировали. Об этом в четверг на заседании парламента сообщил спикер Андриан Канду.

© Fotolia / gebphotography Какие преступления совершают в Молдове чаще всего

Председатель высшего законодательного органа страны не уточнил, каким является состояние здоровья Харунжена на данный момент.

В парламенте 31 мая должны были заслушать отчет о деятельности Генеральной прокуратуры страны за 2017 год. Спикер же заявил, что ему сообщили по телефону о госпитализации генпрокурора. В итоге Канду предложил отменить слушания. Большинство парламентариев это предложение поддержали.

Ранее Харунжен представил данный отчет на совместном заседании юридической комиссии парламента и парламентской комиссии по безопасности, национальной обороне и общественному порядку.