Филип написал НАРЭ: в Молдове могут отменить решение повысить цены на топливо

Глава молдавского правительства настаивает на приостановке последнего решения об очередном росте цен на топливо.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип в четверг направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос, потребовав объяснить последние решения о росте цен на топливо в Молдове. Об этом говорится в сообщении правительства страны.

Во вторник НАРЭ объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев, 79 банов с 19 леев, 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев, 75 банов.

"Учитывая неясность, чем обусловлен последний рост тарифа, премьер предложил НАРЭ проанализировать возможность приостановки последнего решения о ценах на топливо до выяснения причин, которые к этому привели", — говорится в сообщении кабмина.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

В правительстве подчеркнули, что хоть кабмин и не может влиять на формирование цен на топливо, премьер считает, что "любой рост тарифов должен быть обоснован, а объяснение следует доносить до населения максимально транспарентно".

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Также Филип обратился в Минэкономики с просьбой улучшить законодательство для того, чтобы сделать процесс формирования цен более открытым.

В ближайшие дни глава правительства намерен созвать на заседание операторов топливного рынка.