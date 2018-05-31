ЦИК о дате выборов в парламент Молдовы: что надо знать избирателям

Этой осенью истекает мандат действующего парламента Молдовы, но уже сейчас граждане республики, желающие принять участие в выборах, могут пройти предварительную регистрацию.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Желающие проголосовать на парламентских выборах граждане Молдовы, находящиеся за рубежом или на территории левобережья Днестра, уже могут предварительно зарегистрироваться к предстоящему голосованию.

"Дата парламентских выборов устанавливается постановлением парламента. Мандат действующего законодательного органа истекает 30 ноября этого года, а выборы должны состоятся в течение не более трех месяцев", — отметили в пресс-службе ЦИК.

Гражданам Молдовы предлагается заполнить регистрационный on-line формуляр в рубрике "Предварительная регистрация" на сайте www.alegator.md.

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"Избиратели могут зарегистрироваться в любой момент за исключением последних 45 дней до голосования. Минимум за 25 дней до выборов избиратель может аннулировать ранее оформленную регистрацию", — добавили в ЦИК.

Там также пояснили, что предварительно зарегистрироваться можно и написав заявление от руки и обратиться с ним в Центризбирком и/или дипмиссию, консульство Республики Молдова. Как правильно составить этот документ, можно посмотреть здесь.

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В Центризбиркоме отметили, что предварительная регистрация позволит установить приблизительное число желающих проголосовать за пределами страны, а также избирателей с левого берега Днестра, которые будут отдавать свой голос на электоральных участках на территории Республики Молдова. Делается это для того, чтобы открыть достаточное количество дополнительных избирательных бюро, а также для того, чтобы хватило электоральных бюллетеней на этих участках.