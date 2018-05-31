Безумие в последний школьный день: что произошло в фонтане Кишинева

От счастья, что сегодня последний день учебного года и начинаются каникулы, многие ученики и выпускники столичных школ и лицеев искупались в одном из фонтанов Кишинева.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Учащиеся одного из столичных лицеев попали в объектив камеры в момент, когда они плескались в фонтане в сквере Национального театра оперы и балета в Кишиневе.

Видео с забавами учеников попало в сеть. На кадрах видео видно, что ребята недолго думая прыгают в воду прямо в одежде, в которой они принимали участие в торжественной "линейке", посвященной последнему звонку.

Ребята развлеклись на славу, не обращая внимания на взгляды удивленных прохожих.

По данным очевидцев, дети купались без присмотра родителей или преподавателей.