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Правительство Республики Молдова

Знамя Штефана Великого в Молдове: что сказало правительство о его статусе

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Общество
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Правительство Молдовы отклонило законопроект, внесенный президентом Игорем Додоном, о предоставлении официального статуса исторического знамени страны стягу Штефана Великого.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Кабинет министров Молдовы рассмотрел инициативу, выдвинутую президентом Игорем Додоном, о дополнении Закона о государственном флаге республики.

Ранее, 27 апреля, в День Национального флага, глава государства озвучил решение Национальной комиссии по геральдике при президенте Республики Молдова, которая постановила предоставить законный статус исторического символа страны знамени Штефана Великого, образца 12 сентября 1485 года. Позже соответствующие поправки в закон были разработаны и переданы правительству на рассмотрение.

Молдова отмечает День государственного флага>>>

В свою очередь, правительство вышло с рядом объяснений по негативному решению, вынесенному по проекту законодательных поправок, внесенных главой государства. "данная законодательная инициатива в ее настоящей форме не может быть одобрена", — так кратко высказался по этому вопросу кабмин Молдовы.

Цель поправок, предложенных Додоном, заключается в предоставлении законного статуса одному из исторических знамен периода правления Штефана Великого, а именно стяга, который Великий Господарь велел поднять 12 сентября 1485 года в честь присяги при Коломые.

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Теги:
знамя Штефана Великого, флаг Молдовы, решение, правительство, Игорь Додон, Молдова, Кишинев, Общество
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