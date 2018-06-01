Как проголосовать за мэра Кишинева, если у вас нет паспорта

Агентство государственных услуг сообщило, что в воскресенье, 3 июня, сотрудники Службы выдачи удостоверяющих личность документов будут работать по особому графику - с 7.00 до 21:00.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Агентство государственных услуг объявило о режиме работы Службы выдачи удостоверяющих личность документов в день выборов — воскресенье, 3 июня.

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По желанию, с 29 мая 2018 года по 3 июня 2018 года включительно, граждане смогут подать заявление о выдаче временного удостоверения личности, которое будет выдаваться бесплатно, в соответствии с территориальным принципом.

"Подавшие заявления о выдаче удостоверения личности в период 18 — 31 мая 2018 года включительно могут получить удостоверяющий личность документ независимо от срока предоставления услуги и уплаченного тарифа", — говорится в сообщении пресс-службы.

Граждане, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в секторе Буюкань, будут обслуживаться в Службе выдачи удостоверяющих личность документов в рамках Многофункционального центра Кишинэу 1, расположенного на улице Михай Витязул, действующего в настоящее время в тестовом режиме.

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В то же время Агентство государственных услуг сообщило, что пятница, 1 июня 2018 года, является днем ​​отдыха для сотрудников учреждения, за исключением территориальных подразделений Департамента регистрации транспортных средств и квалификации водителей муниципиев Кишинэу, Бэлць, Орхей и Единец.