Молдова 1 июня: праздник для детей и выходной с отработкой для родителей

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Молдавские бюджетники в пятницу ушли на дополнительный выходной. Соответствующее решение ранее приняло правительство страны.

© Sputnik / Yuriy Somov Какой сегодня праздник 1 июня

Все потому, что 1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей. Таким образом, отдых жителей республики растянется на три дня. Однако дополнительный выходной придется отработать уже 23 июня.

Как Молдова будет отдыхать в этом году>>>

Ранее парламентарии одобрили поправки в закон о памятных, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова, официально утвердив День защиты детей выходным днем еще 27 мая 2016 года. Этот праздник, как и ранее, продолжил отмечаться в Молдове 1 июня. Но поскольку в течение двух лет не внесены поправки в Трудовой кодекс, то есть не включен туда новый выходной день, то сейчас правительство было вынуждено повторно утвердить перенос "дополнительного" выходного.