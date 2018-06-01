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Отдых в парке всей семьей

Как и где провести в Молдове День защиты детей

© Sputnik / Vladimir Viatkin
Общество
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Международный день защиты детей в Молдове: праздничные мероприятия для детей по всей стране.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В Молдове стартовал праздничный уикенд. Пятница, 1 июня, объявлен выходным, так как в нашей стране как и во всем мире отмечают Международный день защиты детей. Sputnik Молдова подскажет, как организовать свой досуг в праздничный выходной, чтобы он прошел с пользой и удовольствием.

В парке
© Sputnik / Vladimir Viatkin
Молдова 1 июня: праздник для детей и выходной с отработкой для родителей

Кишинев в праздник

В столице ко Дню защиты детей подготовлено достаточно много мероприятий. Так, в парке Штефана чел Маре с 10.00 до 18.00 запланирована культурная программа для детей "Мир сказок", которая включает конкурсы, а также зоны, где пройдут мастер-классы по рисованию, лепке, флористике, рисованию мелками на асфальте и так далее.

С 10.30 до 11.30 в сквере Театра оперы и балета имени Марии Биешу запрограммировано выступление духового оркестра. Там же с 11.30 — 14.30 запланирована развлекательная программа для детей "Детство, радость, веселье!": живопись, рисунки на асфальте, караоке, дискотека, викторины и лотерея, развлекательные шоу и многое другое.

С 11.30 до 14.30 в сквере Кафедрального собора можно присоединиться к культурно-спортивной программе "Все для детей в развлекательном режиме каникул". Она включает спектакль с участием ребят из столичного сектора Центр, конкурсы, соревнования по шахматам, шашкам, дартсу.

А на пешеходной улице Евгения Доги в интервале 10.00 — 12.00 организуют выставки, конкурсы, песни, танцы и многое другое.

В парке "Дендрарий" с 10.00 до 12.00 для детей подготовлена культурно-спортивная программа с различными конкурсами.

С 11.00 до 15.00 распланирована развлекаемая программа для детей и на территории выставочного комплекса Moldexpo. А до 6 июня здесь проходит специализированная выставка Kid's Expo 2018.

Детский дом
© Sputnik / Konstantin Chalabov
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В Зеленом театре с 18.00 до 20.00 запланирован музыкальный концерт "Музыка из мультфильмов".

Культурно-спортивные и развлекательные мероприятия для детей пройдут во всех секторах Кишинева. Подробнее можно узнать здесь. Кроме того, подготовились к празднику и все крупные торговые центры.

Сюрприз в Оргееве

Тем, кому не сидится в Кишиневе, можно съездить в Оргеев. Там в 11.00 состоится грандиозное открытие первого в Молдове семейного парка развлечений OrheiLand общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. На территории комплекса — батуты, горки, игровые площадки, различные аттракционы, зона для деток с особыми потребностями, бассейн, боулинг и много другого. А праздничная программа включает конкурсы, призы, концерт и дискотеку для детей.

Театр и кино

В театре А.П.Чехова в пятницу в 11.00 и 13.00 запланирован спектакль "Чебурашка и цирк", а в 18.30 — спектакль "Привет с того света или "будьте здоровы"!".

На сцене театра "С улицы Роз" в 12.00 и 15.00 состоится спектакль "Пеппи Длинный-Чулок". Этот же спектакль, но в другой постановке пройдет и театре Михая Еминеску. Начало — в 15.00.

А в "Ликуриче" в 11.00 и 12.00 состоится спекталь "Любопытный слоненок".

В "Сатрикусе" на 18.30 запланирован спектакль "Сделано в Молдове".

Повседневная жизнь
© Sputnik / Саид Царнаев
В День защиты детей Кишинев будет полон сюрпризов

В кино показывают: "Преступник", "Шпион", "Последний день мая", "Дэдпул 2", "Украденная принцесса", "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", "Распрекрасный принц", "Черновик", "Папа-мама гусь", "Смешарики. Дежавю", "Мстители: Война бесконечности" и другое.

Выставки и концерты

В Национальном музее истории Молдовы работают ежедневные выставки — "Сокровища прошлого", "Оружие и военная техника — эволюция во времени", "Диорама "Ясско-Кишиневская операция. 1944", "История и цивилизация".

В Национальном музее этнографии и естественной истории открыта выставка "Природа. Человек. Культура".

А еще в Кишиневе проходит выставка поездов. Она открыта с 11.00 до 21.00 по адресу: ул. Вадул луй Водэ, 21/1, второй этаж.

В Национальной филармонии имени Сергея Лункевича проходит выставка "Выставка: живопись и скульптура". В пятницу здесь состоится симфонический концерт. Начало в 18.00. Вход бесплатный.

В Органном зале запланирован концерт учащихся музыкального лицея Сергея Рахманинова. Начало в 13.00. Вход бесплатный.

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Теги:
OrheiLand, развлечения, программа мероприятий, Международный день защиты детей, Оргеев, Молдова, Кишинев
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