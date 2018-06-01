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Экзамен. Архивное фото

Нескольким сотням молдавских школьников не дадут сдать экзамен БАК-2018

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Остались считанные дни до начала экзаменационной сессии на степень бакалавра, а подготовка уже идет во всю: ежегодно число школьников, которым не нужно проходить тестирования, растет – в чем причина?

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Из года в год в Молдове растет число учащихся, которые получают оценку 10 автоматом в рамках экзаменов на степень бакалавра (БАК), заявил Sputnik руководитель Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Анатол Топалэ.

Как пояснил эксперт, особенно ярко эта позитивная тенденция видна на примере иностранных языков.

"В этом году оценку 10 автоматом поставят в 864 случаях, из которых 785 — на основе признанных на международном уровне сертификатов по иностранным языкам, а остальные по итогам республиканских олимпиад", — отметил собеседник.

Экзамен
© Sputnik / Евгений Биятов
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По его словам, некоторые лицеисты будут освобождены от экзаменов сразу по нескольким предметам.

"Оценку 10 автоматом поставят 828 учащимся. Из них 28 школьников получат высший балл сразу по двум предметам, а четыре лицеиста — по трем учебным дисциплинам. Последние отличились и на международных олимпиадах. К примеру, один из них получил серебряную медаль на таком состязании, еще две лицеистки показали хорошие результаты по физике и математике. То есть они очень подготовлены", — отметил Топалэ.

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Он добавил, что ежегодно число школьников, которые претендуют на высшую оценку на экзаменах БАК, увеличивается примерно на 200 человек.

"Это говорит о том, что дети заинтересованы в изучении иностранных языков и в получении признанного не только у нас, но и на международном уровне сертификата", — сказал Топалэ.

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Теги:
как не сдавать экзамен, знания, лицеисты, оценки, экзамены, Анатол Топалэ, Молдова
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