Странная квартира в Кишиневе: заглянув туда, люди пришли в ужас

На днях в квартире по улице Миорица произошел пожар, который привлек внимание местной администрации и других жильцов многоэтажного дома. Выяснилось, что квартира набита хламом, который начал уже гнить.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik, Дарья Чернега. Жильцы дома по столичной улице Миорица на протяжении последних десяти лет обращались в различные инстанции с просьбой разобраться со "странной" квартирой, от которой исходит невыносимое зловоние, и разбегаются полчища тараканов. Люди писали в мэрию, прокуратуру, обращались в суд. Но закон был на стороне тех, кто отравляет жизнь окружающим. Сотрудники ЖЭКа не могли проникнуть в частную собственность, чтобы лично убедиться в нарушении санитарного порядка.

"К нам приезжали соответствующие службы. Но они не смогли решить вопрос. Все что им удалось сделать — провести опрыскивание в подвалах против тараканов. Но это ничего не дает", — рассказал жилец дома по улице Миорица Петру Куза.

Убедиться в том, что трехкомнатная квартира переполнена мусором, помог несчастный случай. На днях в ней начался пожар из-за старой газовой плиты. Вместе с пожарными туда зашли жильцы, которые и сделали несколько фотографий. Соседи сейчас собирают доказательства, чтобы обратиться в суд. Сотрудники претуры сектора Чеканы, тем временем надеются на силу убеждения.

Хозяева превратили в свалку свою квартиру в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Хозяева превратили в свалку свою квартиру в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Хозяева превратили в свалку свою квартиру в Кишиневе © Sputnik / Nicu Goncear

Мусор из квартиры в Кишиневе, которую хозяева превратили в свалку © Sputnik / Nicu Goncear

Мусор из квартиры в Кишиневе, которую хозяева превратили в свалку © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 5 © Sputnik / Nicu Goncear Хозяева превратили в свалку свою квартиру в Кишиневе

"Мы поговорили с женщиной и ее сыном, проживающими в этой квартире. Нам показалось, что они все поняли. Но в то же время жильцы дома сообщили нам, что эти люди вечером опять несли в дом пакеты с какими-то вещами, собранными в округе", — отметил вице-претор сектора Чокана Петру Бодурин.

Сотрудники муниципальных служб вывезли из квартиры грузовик с мусором. После этого они пообещали сделать дезинфекцию помещения. Нарушителям антисанитарных норм грозит штраф 800 леев.