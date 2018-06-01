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Полиция

Руководство молдавской полиции 1 июня поставили по стойке смирно

© Sputnik / Rodion PROCA
Общество
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Дети возглавили молдавскую полицию и дали поручения руководителям правоохранительных структур.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В Международный день защиты детей мечты малышей должны сбываться. Так, на несколько часов молдавскую полицию возглавили двое ребят — мальчик и девочка.

В парке
© Sputnik / Vladimir Viatkin
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 Прибыв в Генеральный инспекторат полиции на велосипедах, они запросили оперативную информацию по ситуации в стране.

"Никаких серьезных происшествий зарегистрировано не было. Но у нас необычная ситуация. Дети хозяйничают по всей стране. Улыбки во всех уголках республики. Родители спокойные и послушные. Что делаем? Проводим спецоперацию "Айда, малыши"?", — доложил дежурный.

Дети поручили собрать руководителей всех подразделений правоохранительных органов. На плацу выстроились глава Гениспектората полиции Александр Пынзарь, руководитель Инспектората по патрулированию Ливиу Базюк, начальник управления общественного порядка Генинспектората полиции Марин Максиан, глава Национального инспектората расследований Ион Якимов и другие.

"Вы хотите быть друзьями детей? Не слышу вас!", — спросила маленький командир.

"Безусловно", — ответили "подчиненные".

Затем юные начальники дали поручения руководителям полиции для того, чтобы обеспечить нормальное проведение праздника.

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Теги:
праздник, дети, полиция, Международный день защиты детей, Молдова
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