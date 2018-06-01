Имя, любимое мое: как чаще всего называют детей в Молдове

Какие имена дают своим детям жители Молдовы: сколько в стране Ионов, и как чаще всего называют девочек?

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Рождение ребенка — событие очень ответственное. И один из сложных моментов заключается в выборе имени. Некоторые родители доверяются календарю, другие сходятся в спорах в борьбе за право назвать малыша любимым именем, а некоторые подходят к этому шагу не без доли изобретательности и даже эпатажа, называя свое чадо в лучшем случае именем персонажа из иностранного сериала.

Впрочем, несмотря на всю любовь к иностранным и необычным именам, в Молдове самыми популярными остаются традиционные, то есть привычные нашему слуху.

Согласно данным переписи населения республики за 2014 год, имя Анна стало наиболее часто встречающимся среди девочек в возрасте до 17 лет. Так зовут около девяти тысяч девчонок. В тройку лидеров вошли Мария и Анастасия (по 8,8 тысячи маленьких обладательниц этого имени). На четвертом месте рейтинга имя Кристина, которое носят восемь тысяч 400 девочек. В пятерку по популярности попало имя Даниела. Также в стране насчитывается много Валерий, Михаел, Николет, Викторий и Елен.

Среди мальчиков самым популярным именем в Молдове по-прежнему остается Ион. Так зовут свыше 19 тысяч ребят. На втором месте — обладатели имени Александр — более 14 тысяч. Тройку лидеров замыкает имя Даниел (около 14 тысяч мальчиков). Много в стране Михаев, Дмитриев, Максимов, Николаев, Андреев, Кристианов и Викторов.

С 2014 года, конечно, ситуация могла несколько измениться, но все-таки перечисленные имена остаются самыми любимыми среди жетелей Молдовы.