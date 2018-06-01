Устройте детям праздник: куда можно пойти на выходные с ребенком

Сегодня в Молдове празднуют День защиты детей. Sputnik подготовил небольшую подборку творческих и развлекательных детских центров и площадок Кишинева, куда родители могут сходить с ребенком.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik, Милена Леоненкова. В Кишиневе есть множество замечательных мест, где можно незабываемо и весело провести время с ребенком. Представляем вашему вниманию своеобразный ТОП-8 заведений, времяпровождение в которых подарит детям и их родителям массу позитивных эмоций, ярких впечатлений.

© Sputnik / Игорь Зарембо К чему готовят детей в Молдове прямо с пеленок

Panda Kids - спортивно-развлекательный центр для детей от 3 лет. Все мероприятия предназначены для активного отдыха и направлены на развитие физического состояния детей. Центр оснащен батутами, стеной для скалолазания, ролледромом и многими другими играми. А также же каждые выходные Panda Kids организует концерты с участием персонажей известных мультфильмов. Цена одного часа от 70 до 90 леев в будни и до 100 леев в выходные, в зависимости от времени посещения.

Адрес: ул. Тестемицану 29/5; Телефон: (373) 68 9999 78; эл. адрес: pandakids.eu@gmail.com

График работы: по будням с 12.00-21.00 / в выходные: 09:00 — 21:00.

Mega Kids — это развлекательный центр для всей семьи. Предоставляет довольно большой спектр разнообразных игр для всех возрастов. Карусели и качели, мягкая развивающая зона для малышей с штатом инструкторов, которые будут присматривать за каждым ребенком. Лабиринт "JUNGLE"с пневмо-пушками и сухим бассейном, зал игровых аппаратов с призотекой, спортивные игры, 5D / 7D кинотеатры и многое другое для детей старше 5 лет.

Адрес: ул. Алеку Руссо, 1, Торговый Дом "СОЮЗ", этаж – 4; телефон: (373) 782 000 28;

сайт: megakids.md; График работы: по буд. с 12:00, по выход. с 11.00 до 21:00.

© Sputnik / Виталий Карпов "Жесть" несусветная: во что играли дети в СССР

Winnie the Pooh — развлекательный детский центр с развивающими, творческими мастер-классами и хэнд-мэйдами для детей от 2 до 10 лет. Площадка разделена в соответствии с возрастом, зонами, а недалеко от нее расположено кафе, где родители могут наблюдать за своими детьми. На мастер-классах детей обеспечивают всеми материалами, развивают фантазию и мелкую моторику. Ребенок осваивает новые техники и занятия в целом: декупаж, лепка, рисование, аппликация. А на занятиях мам с малышами делается уклон на развитие речи, способностей общения со сверстниками и взрослыми, так же фантазии и мелкой моторики, музыкальному и психо-эмоциональному развитию.

Адрес: ул. Тестемицану, 23/2; телефон: (373) 605 0-10-00; график работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Baby Hall — торговый центр, с тремя развлекательными зонами, одна из которых бесплатная, на первом этаже. Она оснащена столиками с лего, качелями, турниками, канатом и всем необходимым для подвижных и спортивных игр.

В двух шагах от него уже творческая-платная зона от сети магазинов Toyland, где ребенок может заняться лепкой, игрой с кинетическим песком, рисованием, а также стать своим любимым персонажем, благодаря мастерам фейспейнтинга (рисование на лицах). По времени ребенок никак не ограничивается, а для игры оплачиваются только материалы, стоимость которых — в среднем от 10 лей до 50 лей.

На втором этаже есть игровые автоматы и карусели для малышей, а также бесплатный тактильный зоопарк, не оставляющий равнодушными как и детей, так и взрослых. Ребенок сможет поиграть с кроликами, морскими свинками, цыплятами, ежами и многими другими обитателями.

Адрес: бул. Негруцци, 2/4; телефон: 022 836 000; график работы: с 09.00-21.00.

Madagascar — развлекательный комплекс в ТЦ Shopping Malldova. Для самых маленьких от 2-3 лет организована детская зона Kids Land: лабиринт с препятствиями, батуты, качели и т.д. Для детей от 5: ролледром, лазерный лабиринт, игровые автоматы, 5D кинотеатр и многое другое.

Адрес: ул. Арборилор, 21, Shopping Malldova, 3 этаж.; телефон: (373) 681 0-89-89.

© Sputnik / Vladimir Viatkin Как и где провести в Молдове День защиты детей

Стоимость: 60 леев за час с понедельника по четверг; 80 леев за час в пятницу и в выходные дни.

График работы: с 10.00 до 22.00 вечера.

Yo Kids — развлекательный центр с детской площадкой Happy City, оснащенный детским городком для детей в возрасте от 1 до 7 лет. Горки, водяной батут, карусели, мягкий конструктор и игрушки, все это ждет вашего ребенка на игровой площадке.

Адрес: Московский проспект, 3; телефон: (373) 791 00 091; график работы: с 10.00-21.00.

Стоимость: 50 леев — 1 час; пластиковая карта для посещения — 10 леев.

Детский аттракцион-лабиринт JUMBO MAMBO в ТЦ Jumbo — самый большой лабиринт в городе с разноцветными туннелями и препятствиями. В возрасте от 3 до 10 лет — дети под присмотром персонала. До 3 лет под присмотром родителей. Стоимость: в будни час — 40леев/ полчаса — 30 леев; в выходные 1 час — 50 леев, 30 мин — 40 леев, 15 мин — 30 леев. Группам детей от 5 человек предоставляется скидка — 20% в будние дни.

Адрес: ул. Дечебал, 23/1; телефон: 022 50-55-11, 022 50-55-12.

Мини-клуб RamZamZam в ТЦ Sun City. Оснащен горками, лабиринтами, огромным бассейном с мячами, батутами, надувным замком, качелями и многим другим. От 3 до 12 лет дети — под присмотром персонала. До 3 лет — под присмотром родителей. Стоимость: 50 леев за 60 минут; 150 леев — открытое время.

Адрес: Центр, ул. Пушкина, 32, 4 этаж; телефон: (373) 793 2-07-44.