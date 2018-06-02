Горячие выборы: "день тишины" перед финальной схваткой за пост мэра Кишинева

Краткосрочное будущее города, или "день тишины": уже в воскресенье жители Кишинева изберут мэра столицы, но только на один год вместо четырех.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. "День тишины" перед вторым туром внеплановых выборов мэра (примара) Кишинева начался в субботу.

© Photo : пресс-служба ЦИК Сколько стоят бюллетени второго тура выборов в Кишиневе

Согласно действующему законодательству республики, накануне выборов и в день голосования запрещена агитация и пропаганда в поддержку или против любого из кандидатов.

В "день тишины" не запрещены материалы, призывающие население принять участие в голосовании. Что касается визуальной агитации, то за день до выборов запрещено размещение новых агитационных плакатов, билбордов, листовок и т.д., те, что были расклеены и вывешены ранее, не считаются нарушением.

Предвыборный расклад

Первый тур выборов столичного градоначальника состоялся 20 мая, в нем приняло участие одиннадцать кандидатов. Для победы необходимо было получить 50% плюс один голос, однако никто из претендентов не смог преодолеть этот барьер, и был назначен второй тур, в который вышли представитель Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан и лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

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Явка тогда с трудом доползла до 35%. Жители Кишинева крайне неохотно шли голосовать за краткосрочное будущее столицы.

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Мэр на год

Столичного градоначальника изберут всего на один год вместо четырех. Все потому, что эти выборы внеплановые. Поводом для их проведения стала отставка с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в столице и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд.

Уже в 2019 году по всей стране пройдут всеобщие местные выборы, в рамках которых, в частности, будет избран и новый мэр Кишинева сроком на четыре года. Пока же исполняет обязанности столичного градоначальника Руслан Кодряну, сменивший на посту и.о. не прошедшую во второй тур выборов Силвию Раду.

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Особенности второго тура выборов

Во втором туре выборов нет обязательного порога явки, а выигрывает тот кандидат, который набирает большинство голосов. Если кандидаты получили равное число голосов, избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов в первом туре.

Участки для голосования будут открыты в воскресенье, 3 июня, с 07.00 до 21.00 по местному времени. По данным ЦИК, отпечатано 634 тысячи 547 бюллетеней, из которых 408 тысяч 80 — на государственном языке и 226 тысяч 467 — на русском. На эти цели отведено 106 тысяч 600 леев.

Эксперты предрекают низкую явку и во втором туре внеплановых выборов столичного мэра.