Как в Молдове летом без проблем получить паспорт для ребенка

С 4 июня 2018 года Служба выдачи удостоверяющих личность документов муниципия Кишинэу будет работать с 7.00. Расширенный график работы будет действовать до 24 августа.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Летом, как правило, у всех родителей, которые собираются в отпуск с детьми за границу, на первый план выходит вопрос, связанный с документами.

Где получить? Какие справки собрать? Что сделать, чтобы не стоять в очередях?..

Эти проблемы, к счастью, решаемы. Государство пошло на встречу гражданам, и теперь соответствующий госорган станет работать дольше обычного.

Определено, как безопасно сидеть с семьей в самолете, отправляясь в отпуск>>>

С 4 июня 2018 года Служба выдачи удостоверяющих личность документов муниципия Кишинэу будет работать с 7.00. Расширенный график работы действует до 24 августа.

"Он был введен по приказу директора Сергея Райляна для обеспечения эффективного управления процессом обработки большого количества запросов на оформление документов, удостоверяющих личность, поступающих в летний период", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники Службы выдачи удостоверяющих личность документов будут обслуживать граждан с понедельника по пятницу с 7:00 до 17:00 без обеденного перерыва, а в выходные дни — с 9:00 до 13:00.