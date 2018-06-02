МВД Молдовы увеличивает личный состав: что произошло

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Личный состав МВД Молдовы в 2018 году будет увеличен на сто человек и составит 17 тысяч 859 служащих. Соответствующий проект закона вынесен на публичное обсуждение.

Как поясняют авторы инициативы, рост числа кадровых служащих произойдет в рядах карабинеров за счет замены солдат-срочников на профессионалов. Этот процесс позволит создать систему обеспечения общественного порядка, способную предоставить качественные услуги по защите населения, отмечают в министерстве внутренних дел.

Тенденция к замене срочников на контрактников прописана в Стратегии реформирования войск карабинеров на 2018-2020 годы. Согласно документу, через два года их число должно сократиться на 36%. Так, в текущем году в данном роде войск будет на 322 срочника меньше, им на замену наберут 100 контрактников. По замыслу авторов реформы к началу 30-х годов в войсках карабинеров не останется ни одного срочника.

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В марте текущего года о переводе армии на контрактную основу заявило руководство министерства обороны Молдовы. После отмены обязательной срочной службы численный состав национальной армии не изменится и составит шесть с половиной тысяч человек. Об этом заявлял глава министерства обороны Молдовы Еуджен Стурза.