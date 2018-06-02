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Парковка

Автомобили оккупировали центральную площадь Кишинева

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Протесты в Кишиневе (137)
21710

Совсем не тихая суббота: десятки водителей в Кишиневе вышли на протест против повышения цен на топливо - движение в центре столицы оказалось затруднено.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Десятки водителей вышли 2 июня на протест против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Акция началась на центральной площади Кишинева. Манифестанты припарковали свои авто прямо перед зданием правительства страны и сигналили, выражая свое несогласие в связи с последними подорожаниями.

Во вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов. Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы НАРЭ объяснило это подорожание. В связи с этим Агентство отменило свое последнее решение, оставив в силе старые расценки. Окончательное решение по ценам на топливо должно быть принято на грядущей неделе. Недовольные повышением цен на топливо водители решили выйти на протест в субботу.

  • Протест водителей в центре Кишинева против повышения цен на топливо
    Протест водителей в центре Кишинева против повышения цен на топливо
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Протест водителей в центре Кишинева против повышения цен на топливо
    Протест водителей в центре Кишинева против повышения цен на топливо
    © Sputnik / Nicu Goncear
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© Sputnik / Nicu Goncear
Протест водителей в центре Кишинева против повышения цен на топливо

"На этом протесте нет организаторов. Мы все вышли ради того, чтобы добиться справедливости", — сказал один из манифестантов.

"Если они будут поднимать цены, то нам надо перекрыть все дороги и все заправки. Надо все перекрывать, надо действовать, как делают люди в других странах, и добиваться нормальных цен на топливо", — сказал другой участник акции.

В знак протеста недовольные водители решили проехать единой колонной по улицам Кишинева. Из-за этого в центре столицы образовались пробки. Проезжающие мимо водители приветствовали колонну сигналами. Затем манифестанты вернулись на центральную площадь, заблокировав движение транспорта через нее.

"Мы требуем, чтобы понизили цены до нормального уровня, сопоставимого с зарплатами, чтобы были человеческие цены. Если этого не произойдет, то в следующий раз на протест выйдет еще больше людей. Не только в Кишиневе, а во всех городах Молдовы", — сказал один из манифестантов.

Протестующие дали ответственным органам срок до начала следующей недели, чтобы понизить цены на топливо до нормального уровня.

Тема:
Протесты в Кишиневе (137)

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Теги:
несогласие, бензин, цены на топливо, водители, протест, Молдова, Кишинев
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