С 2019 года в Молдове изменятся правила предоставления некоторых пенсий

Со следующего года могут произойти важные изменения в части представлений пенсий гражданам Молдовы, которые проживают за рубежом.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Граждане Молдовы, обосновавшиеся за границей, могут рассчитывать на получение пенсии в Молдове. Депутат парламента Валентина Булига предложила внести изменения в Закон о государственной пенсионной системе, в частности в статьи "Обращение за назначением пенсии" и "Выплата пенсий лицам, выехавшим на постоянное жительство за границу".

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Инициатива предполагает введение двух новых пунктов. Во-первых, предлагается, чтобы человек, выехавший на постоянное жительство в другую страну, с которой у Молдовы не заключено соглашение о социальном страховании, мог обратиться с заявлением о назначении пенсии и необходимыми документам в территориальный орган соцстрахования по своему последнему месту жительства в республике. Там его должны обязательно зарегистрировать.

В другом пункте сказано: "Лицо, выехавшее на постоянное жительство за границу, имеет право на пенсию согласно Закону о государственной пенсионной системе Республики Молдова".

Таким образом, государство будет отправлять пенсию гражданину Молдовы в ту страну, в которой он проживает. Изменение касается в основном граждан Республики Молдова, которые выполнили все условия для получения пенсии в нашей стране.

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Согласно действующему законодательству, "застрахованным лицам, выехавшим на постоянное жительство за границу, пенсии не назначаются".

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Проект с поправками уже получил положительное заключение в нескольких парламентских комиссиях. Он должен быть рассмотрен и одобрен парламентом. Если депутаты поддержат эту инициативу, то закон вступит в силу уже 1 января 2019 года.