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Жара

В Молдове жара: как избежать солнечного удара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik собрал ряд рекомендаций, как в жаркую погоду избежать солнечного удара.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. В Молдове уже довольно продолжительное время сохраняется жаркая погода. Если в тени столбик термометра поднимается до трех десятков градусов, то на солнце в дневные часы в последние дни было и +45 градусов по Цельсию.

Такая погода может оказать негативное влияние на здоровье человека.

Что делать при солнечном ударе?

Часто люди не придают большого значения солнечному удару, но он может быть крайне опасен. Врачи утверждают, что если вовремя не оказать помощь пострадавшему, то не исключена вероятность летального исхода. Хотя такие случаи довольно редки. 

Пляж
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Первое, на что стоит обратить внимание, это симптомы. Солнечный удар сопровождается головной болью, головокружением, отсутствием потоотделения, спазмами конечностей. Еще у человека наблюдается учащенное дыхание, заторможенность, ему хочется пить, а температура тела повышена. Возможна даже тошнота и потеря создания.

При солнечном ударе важно правильно оказать срочную помощь. Первым делом следует перевести пострадавшего в прохладное место, раздеть его или расстегнуть тесную одежду, понизить температуру тела холодными компрессами. Если человек в сознании, напоить большим количеством воды – в этом смысле хорошо помогает соленая вода.

В случае, если пострадавший находится в бессознательном состоянии, его следует срочно доставить в больницу.

Как не перегреться на солнце?

Чтобы избежать неприятных последствий жаркой погоды, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Старайтесь находиться в прохладных, кондиционируемых помещениях. Пейте много воды, понемногу, не дожидаясь ощущения жажды. Выбирайте минеральную воду, поскольку с потом выходят минеральные элементы. В жару лучше воздержаться от кофеиносодержащих напитков и алкоголя. 

Жара
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Питайтесь легкой пищей — свежими фруктами, овощами, молочными продуктами. Не стоит есть много мяса.

Выходя на улицу, наденьте головной убор или возьмите зонтик. Воспользуйтесь солнцезащитным кремом.

Отдайте предпочтение легкой,светлой одежде из натуральных тканей.

В жару стоит ограничить физическую активность и больше времени проводить в тени. Самое опасное время на солнце – с 11.00 до 17.00. Выезжая на природу, останавливайтесь в тенистых местах, избегайте долгого нахождения на солнце.

Имейте ввиду, что оставлять в закрытой машине под палящим солнцем детей, стариков и домашних питомцев нельзя, даже если окна открыты. Салон автомобиля очень быстро нагревается, поэтому в нем легко можно получить солнечный удар.

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Теги:
рекомендации, солнечный удар, жара, Молдова
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