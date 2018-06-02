Не хватает рабочих рук: на плантациях в Молдове гибнет часть урожая

В селе Кобуска Ноуэ заканчивается сбор эфиромасличной розы. Владельцы жалуются, что из года в год найти рабочих становится все сложнее.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik, Дарья Чернега. Урожай эфиромасличной розы в хозяйстве, расположенном в селе Кобуска Ноуэ из года в год снижается. Как пояснил бригадир Михаил Горе, сказывается демографический кризис — молодежи в селе мало, а на пенсионеров и детей рассчитывать сильно не приходится.

"Розу надо чистить, ухаживать, обновлять. Но для этого нет рабочих. Поэтому мы ее оставляем на произвол судьбы. Весной, что Бог дает, то и собираем. И даже то, что есть, не успеваем собрать", — рассказал собеседник.

Эфиромасличная роза в хозяйстве, расположенном в селе Кобуска Ноуэ © Sputnik / Nicu Goncear

Сбор урожая эфиромасличной розы в хозяйстве, расположенном в селе Кобуска Ноуэ © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 2 © Sputnik / Nicu Goncear Эфиромасличная роза в хозяйстве, расположенном в селе Кобуска Ноуэ

На сборе розы задействовано только 40 человек, являющихся сотрудниками кооператива. А в советские годы, по словам Горе, на плантации в сезон приезжали по 15-20 автобусов с сезонными рабочими и школьниками. Сейчас сборщики в среднем собирают по 13 тонн розы, хотя могут и все 30, отметил собеседник.

"Всю розу мы отвозим в Первомайск, там есть установка по ее переработке. Мы могли бы установить такую же у нас, но поскольку людей нет, мы не можем быть уверены в том, что урожай будет собран. Розу мы отвозим на расстояние 40 километров. Это проблематично, поскольку она теряет качество", — пояснил Горе.

Розу для изготовления эфирного масла собирают ранним утром, начиная с шести часов. Тогда на лепестках сохраняются капли росы, и цветы, таким образом, максимально насыщены биологически активными элементами.