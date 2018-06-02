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Протест водителей в центре Кишинева против повышения цен на топливо

В "день тишины" Кишинев поставили на уши: властям выдвинули ультиматум

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Оглушили всю столицу и временно перекрыли движение транспорта в центре города: в Кишиневе прошел громкий протест против повышения цен на топливо.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Протест против повышения цен на топливо состоялся в субботу в Кишиневе в "день тишины" перед вторым туром внеплановых выборов мэра столицы. В акции приняли участие десятки автомобилистов.

Парковка
© Sputnik / Алексей Даничев
Автомобили оккупировали центральную площадь Кишинева

В этот вторник Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило об очередном повышении максимальных цен на топливо. Так, с 30 мая по 12 июня максимальные розничные цены за литр бензина АИ-95 поднялись до 19 леев 79 банов с 19 леев 15 банов. Дизельное топливо подорожало на 66 банов до 17 леев 75 банов. Ряд депутатов и премьер республики потребовали, чтобы НАРЭ объяснило это подорожание. В связи с этим Агентство отменило свое последнее решение, оставив в силе старые расценки. Окончательное постановление по ценам на топливо должно быть принято на грядущей неделе.

Обескураживающее подорожание: на что в Молдове взвинтили цены>>>

Оглушительный протест

Недовольные повышением цен на топливо водители вышли на протест в субботу. Акция началась прямо перед зданием правительства республики. Автомобилисты выстроили машины в три ровные колонны, а затем оглушили центр города пронзительными сигналами клаксонов. Затем единой колонной протестующие, сигналя, проехали по центральным улицам Кишинева. Проезжающие мимо водители приветствовали участников акции.

Затем манифестанты вернулись на центральную площадь, заблокировав движение транспорта через нее.

Не обошлось и без инцидентов. К примеру, полиция оштрафовала водителя такси за наклейку "Я против повышения цен на топливо" на 300 леев. Сотрудник правоохранительных органов пояснил, что речь идет о "неавторизированной рекламе".

Ультиматум и время на реальные действия

Манифестанты считают, что власти должны понизить цены на топливо до нормального уровня, сопоставимого с заработной платой.

"Если до среды ничего не изменится и цены не понизят до примерно 14 леев, то мы выходим на протест. Выйдем не только мы, но и люди на тракторах, на фурах. И простые люди тоже присоединятся, потому что из-повышения цен на топливо подорожает хлеб и другие продукты", — сказал один из участников протеста.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Филип написал НАРЭ: в Молдове могут отменить решение повысить цены на топливо

Он отметил, что если цены на топливо не понизят, то будет подано официальное обращение в мэрию для получения разрешения на проведение митинга. Протестующие также считают необходимым решить вопрос и с дорожным налогом.

"На что идут деньги с дорожного налога? Мы платим налог, но ломаем машины из-за этих разбитых дорог. Деньги платятся не для того, чтобы люди ломали автомобили. Пару недель назад сделал на машине колеса, потратив две тысячи леев, несмотря на то, что заплатил дорожный налог в тысячу 200 леев, а вчера, когда было темно на улице, влетел в яму, и погнулся диск. Пришлось выкладывать еще 500 леев на ремонт. И так у многих же", — сказал участник акции протеста.

Кроме того, манифестанты предложили правительству пересмотреть акцизы на топливо и понизить их.

"Если цены не понизят, то на следующий протест выйдет гораздо больше людей. Народ выйдет по всей стране, чтобы добиться понижения цен", — отметил один из участников митинга.

А уже завтра жители столичного муниципия изберут мэра, который будет руководить Кишиневом ровно год до всеобщих местных выборов.

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Теги:
ультиматум, цены на топливо, водители, протест, Молдова, Кишинев
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