Каким машинам запретят передвигаться по дорогам Молдовы

Это не шутки, а всерьез: власти республики задумались над тем, чтобы запретить передвижение некоторым категориям авто по общественным дорогам Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. На автомобилях с правосторонним управлением по дорогам Республики Молдова нельзя будет ездить в ночные часы. Соответствующая законодательная инициатива получила положительное заключение уже в нескольких парламентских комиссиях.

© Sputnik / Максим Блинов В Молдове водителей-нарушителей обяжут работать на кладбище или в морге

Проект разработан правительством, которое запросило парламент рассмотреть инициативу в приоритетном режиме. Таким образом, предлагается запретить движение в ночные часы и в условиях плохой видимости для транспортных средств с правосторонним управлением. Исключением станут лишь автомобили, находящиеся в международном движении.

Как считают авторы законопроекта, передвижение машин с правосторонним управлением в ночные часы и в условиях пониженной видимости провоцирует множество дорожно-транспортных происшествий.

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В ходе обсуждения проекта в рамках комиссии по внешней политике и европейской интеграции депутаты поинтересовались о том, как поступать гражданам Молдовы, которые приезжают из Великобритании на машинах с правосторонним управлением и вынуждены находиться за рулем даже ночью.

"Надо оставлять машину на стоянке и передвигаться на ней только днем", — отметил докладчик.

Проект должны рассмотреть и проголосовать за него в парламенте.