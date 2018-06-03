17:49 03 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR19.71
  • USD16.95
  • RUB0.27
  • RON4.25
  • UAH0.65
Поиск
LIVE:
Евгений Чебан

Евгений Чебан – больным раком: цените каждое мгновение жизни!

© Photo: caritate.md
Общество
Получить короткую ссылку
109 0 0

Двадцатипятилетний Евгений Чебан из села Валя Пержей Тараклийского района борется с раком.

Диагноз Евгения Чебана — "Лимфома Ходжкина, вариант узелкового склероза, поражающий шейно-надключичные, средостенные и подмышечные ганглии в стадии IIA ". Говоря проще — рак лимфатических узлов. Семья Евгения не может самостоятельно оплачивать лечение, которое может привести молодого человека к полному выздоровлению. Поэтому деньги собирают, как говорится, всем миром >>>

Врач заполняет документы
© Fotolia / Stephan Morrosch
Страшная болезнь - не приговор: ученые рассказали, когда смогут победить рак

Ученые превратили зеленый чай в мощнейшее лекарство от рака >>>

Евгений согласился дать интервью корреспонденту Sputnik, чтобы рассказать о том, как он борется с болезнью, и как ему дается сохранить стойкость духа, веру в себя, а главное, надежду на выздоровление.

- Евгений, как повлияли на тебя мысли о том, что предстоит настолько сложное лечение?

— Когда я пришел в Онкоинститут, я не осознавал, что со мной происходит. К врачам заходил с улыбкой, как всегда со всеми общаюсь. Они не понимали, почему я такой веселый. Наконец, доктор сказал прийти в следующий раз с кем-то из родственников. На следующий день мы пришли вместе с тетей. Она покинула кабинет врача с каменным лицом, и только тогда я понял, что на самом деле происходит что-то очень нехорошее.

Тем не менее, информацию о болезни мне преподносили постепенно. В конце концов я понял, что к чему, но дозированные сведения дали возможность психологически быть готовым и не оказаться в депрессии. Да и не такой я человек в принципе. Затем последовала химиотерапия.

- Это страшно?

— Только если читать информацию в интернете. Там много непроверенных данных. Люди, прочитав такое, приходят в ужас. Тем, кому, увы, предстоит такая процедура, должны знать — ее нужно обсуждать только с лечащим врачом, который смотрел ваши анализы, знает ваш организм и может сказать, с какими именно трудностями вы столкнетесь.

- Ну, ты же был в курсе, что выпадут волосы, произойдут другие изменения?

— Но при этом просто можно сказать самому себе, что меняешь имидж. Я так и поступил.

- Судя по всему, ты стремился как можно реже показывать, что болеешь.

— Да, я хотел, чтобы меня видели таким же, как и прежде — веселым, целеустремленным, волевым, продолжающим добиваться поставленных задач. Я таким на самом деле и остаюсь. К счастью, эти качества характера никуда не уходят.

- Испугался ли ты суммы за оплату лечения?

— Когда мне прислали план лечения, я понял, что будет дорого, но… не ожидал, что настолько >>>

- Что ты посоветовал бы тем, кто столкнулся с той же проблемой, что и ты?

— В первую очередь, копить оптимизм. Как можно больше оптимизма! Не сдаваться ни в коем случае, не опускать руки. И не читать непонятно какую информацию о раке, побольше слушать врача. И ценить каждый момент своей жизни. Есть возможность — поезжайте на природу, за границу, наслаждайтесь каждым моментом бытия. Проводите как можно больше времени с близкими. Собирайте впечатления и превращайте количество жизни в ее качество. Неважно, сколько мы проживем, важно, как мы будем жить. Мир того стоит!

- Евгений, большое спасибо за беседу. Мы всей редакцией искренне желаем тебе скорейшего выздоровления!

— Спасибо большое!

Теги:
излечение, лимфома, выздоровление, лечение, здоровье, рак, больница, Евгений Чебан, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • НЛО
    НЛО или НАТО?

    Загадочные белые круги в небе наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии – мнения, что это, разделились.

  • Контрабанда сигарет
    Закурить не найдется?

    На Вильнюсском железнодорожном вокзале сотрудники таможни задержали партию контрабандных сигарет, которая оценивается примерно в 900 тысяч евро.

  • Стеклянные небоскребы квартала Маакри
    На сто лет вперед

    В Таллинне открылась международная конференция "Следующие сто лет", посвященная 100-летию Эстонской Республики и обсуждению будущего страны.

  • Верблюды пасутся на футбольном поле в Барановичах, видео
    Футбольное пастбище

    Цирк шапито приехал в Барановичи и выпустил верблюдов пастись на тренировочном поле местного футбольного клуба.

  • Источник с минеральной водой в Боржомском парке
    За здоровьем в Грузию

    Медицинский туризм в Грузию за год вырос более чем на 60% - с января за оздоровительными процедурами в страну приехали почти 14 тысяч иностранцев.

  • Митинг, посвященный признанию Абхазии Сирийской Арабской Республикой
    Большая работа

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба оценил решительность Сирии в деле признания его республики и рассказал о предстоящей работе в отношениях с Дамаском.

  • В Азербайджане перевернулся автобус с грузинскими школьниками
    Опасная экскурсия

    Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.

  • Ара Баблоян
    Московские встречи

    Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.

  • Дрон в воздухе, иллюстративное фото
    На взлет!

    Министерство обороны Казахстана разъяснило правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики.

  • Президент РЮО посетил торжественный митинг на 4-й военной базе
    Гарант безопасности

    Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

  • НЛО
    НЛО или НАТО?

    Загадочные белые круги в небе наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии – мнения, что это, разделились.

  • Контрабанда сигарет
    Закурить не найдется?

    На Вильнюсском железнодорожном вокзале сотрудники таможни задержали партию контрабандных сигарет, которая оценивается примерно в 900 тысяч евро.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Красота 90-х: самые яркие супермодели конца XX века - в фотоподборке Sputnik
Чемпионат мира по метанию пирогов с заварным кремом
"Кремовые войны": в графстве Кент снова разбрасывались пирогами
Сколько зарабатывают главы государств
Меркель, Путин, Трамп: чья зарплата выше

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться