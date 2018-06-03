Евгений Чебан – больным раком: цените каждое мгновение жизни!

Диагноз Евгения Чебана — "Лимфома Ходжкина, вариант узелкового склероза, поражающий шейно-надключичные, средостенные и подмышечные ганглии в стадии IIA ". Говоря проще — рак лимфатических узлов. Семья Евгения не может самостоятельно оплачивать лечение, которое может привести молодого человека к полному выздоровлению. Поэтому деньги собирают, как говорится, всем миром >>> © Fotolia / Stephan Morrosch Страшная болезнь - не приговор: ученые рассказали, когда смогут победить рак

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Евгений согласился дать интервью корреспонденту Sputnik, чтобы рассказать о том, как он борется с болезнью, и как ему дается сохранить стойкость духа, веру в себя, а главное, надежду на выздоровление.

- Евгений, как повлияли на тебя мысли о том, что предстоит настолько сложное лечение?

— Когда я пришел в Онкоинститут, я не осознавал, что со мной происходит. К врачам заходил с улыбкой, как всегда со всеми общаюсь. Они не понимали, почему я такой веселый. Наконец, доктор сказал прийти в следующий раз с кем-то из родственников. На следующий день мы пришли вместе с тетей. Она покинула кабинет врача с каменным лицом, и только тогда я понял, что на самом деле происходит что-то очень нехорошее.

Тем не менее, информацию о болезни мне преподносили постепенно. В конце концов я понял, что к чему, но дозированные сведения дали возможность психологически быть готовым и не оказаться в депрессии. Да и не такой я человек в принципе. Затем последовала химиотерапия.

- Это страшно?

— Только если читать информацию в интернете. Там много непроверенных данных. Люди, прочитав такое, приходят в ужас. Тем, кому, увы, предстоит такая процедура, должны знать — ее нужно обсуждать только с лечащим врачом, который смотрел ваши анализы, знает ваш организм и может сказать, с какими именно трудностями вы столкнетесь.

- Ну, ты же был в курсе, что выпадут волосы, произойдут другие изменения?

— Но при этом просто можно сказать самому себе, что меняешь имидж. Я так и поступил.

- Судя по всему, ты стремился как можно реже показывать, что болеешь.

— Да, я хотел, чтобы меня видели таким же, как и прежде — веселым, целеустремленным, волевым, продолжающим добиваться поставленных задач. Я таким на самом деле и остаюсь. К счастью, эти качества характера никуда не уходят.

- Испугался ли ты суммы за оплату лечения?

— Когда мне прислали план лечения, я понял, что будет дорого, но… не ожидал, что настолько >>>

- Что ты посоветовал бы тем, кто столкнулся с той же проблемой, что и ты?

— В первую очередь, копить оптимизм. Как можно больше оптимизма! Не сдаваться ни в коем случае, не опускать руки. И не читать непонятно какую информацию о раке, побольше слушать врача. И ценить каждый момент своей жизни. Есть возможность — поезжайте на природу, за границу, наслаждайтесь каждым моментом бытия. Проводите как можно больше времени с близкими. Собирайте впечатления и превращайте количество жизни в ее качество. Неважно, сколько мы проживем, важно, как мы будем жить. Мир того стоит!

- Евгений, большое спасибо за беседу. Мы всей редакцией искренне желаем тебе скорейшего выздоровления!

— Спасибо большое!