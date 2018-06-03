Габурич рассказал, когда начнут строить газопровод Унгены-Кишинев

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. Строительство газопровода Унгены-Кишинев начнется в конце лета, заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Бюджет строительства был рассчитан еще несколько лет назад при участии зарубежных доноров. Однако министерство намерено проверять расходы на каждом этапе, чтобы убедиться, что возможные изменения в бюджете не повлияют на тариф для конечных потребителей, отметил министр.

© Sputnik / Егор Еремов Эксперт: власти могут отказаться от газопровода Унгены-Кишинев

В настоящий момент завершается работа по обеспечению строительства и получению необходимых разрешений. Стройка будет вестись сразу на нескольких участках, а бригады для работы на газопроводе будут отобраны по тендеру. Как сообщил Габурич в интервью государственному агентству Moldpres, в конкурсе будут участвовать и молдавские предприятия.

Проектная протяженность газопровода Унгены-Кишинев составляет 120 километров, а бюджет строительства определен в 113 миллионов евро. Большая часть этой суммы, 92 миллиона евро, предоставляются Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Европейской комиссией.