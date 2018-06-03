Видеофакт: в Кишиневе память об Ангеле Меркель меркнет на глазах

Давайте вспомним, почему путь из Кишинева в аэропорт в народе кличут "дорогой Ангелы Меркель", и что осталось от ее достославного ремонта шестилетней давности.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Дорога в аэропорт, отремонтированная шесть лет назад, пришла в абсолютную негодность. Это скажет любой водитель, которому "посчастливилось" хоть однажды за последние года три проследовать по этому пока еще асфальтовому покрытию.

В народе эта трасса получила прозвание "дорога Ангелы Меркель" и вот почему.

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Давайте вспомним. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель совершила свой первый и пока что единственный визит в Кишинев в конце августа 2012 года. Именно к приезду высокой гостьи на проезжей части, соединяющей Кишиневский аэропорт и магистрали столицы, провели ремонт и даже выложили посредине трассы травяной газон. Который, кстати, едва Меркель покинула Белый город, тотчас сняли и увезли в неизвестном направлении. По крайней мере, в Кишиневе его больше никто не видел.

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Дорогу эту, кстати, обновили тогда впервые с конца 70-х годов прошлого века.

Тем далеким уже летом 2012-го кроме трассы на аэропорт отремонтировали улицу Михая Витязула и дорогу на Крикова. По ним кортеж Меркель тоже тогда проследовал.

Но годы идут, а качество того ремонта, вернее, полное отсутствие качества, дало о себе знать уже сейчас. Насладитесь видеозаписью проезда по этой аварийной трассе.