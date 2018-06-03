Выборы в Кишиневе: сколько инертных и активных избирателей

Данные об "успеваемости" избирателей в Кишиневе доступный в онлайн режиме.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. По данным Центральной избирательной комиссии, транслируемым онлайн в интернете, на выборы мэра Кишинева к 16.00 в воскресенье пришли 172 392 человека.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кишиневцы в день выборов дали будущему мэру несколько советов

Это более 27 % от общего числа лиц, внесенных в избирательные списки муниципия.

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Наиболее активен сектор Рышкановка, 29,05 % от числа избирателей которого посетили электоральные участки с целью голосования. Аутсайдер списка — пригороды с 23,86 % от числа местных избирателей.

Мужчины в этот день голосуют чаще, чем женщины — 28,04 % против 26,7 % от общего числа избирателей по муниципию. Среди возрастных категории наиболее активны те, кому от 71 года и более — 47,79 %.

Напомним, что в воскресенье жители Кишинева в ходе второго тура выборов решают, кто должен стать мэром столицы, Андрей Нэстасе или Ион Чебан.