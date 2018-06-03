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Местные выборы

Второй тур выборов мэра Кишинева: данные на 19.00 поразили

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове (151)
364221

Весьма интересные промежуточные результаты явки на выборах столичного градоначальника обнародовал ЦИК.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. В воскресенье к 19.00 свои голоса в ходе второго тура выборов мэра Кишинева отдали 222 324 человека — 35 % от количества зарегистрированных в столице и ее пригородам избирателей.

Местные выборы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Таковы официальные данные, представленные пресс-службой Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Лидер голосования — Рышкановка с 37,2 % от всех избирателей сектора. Аутсайдер избирательного процесса — пригороды с 31,12 % от зарегистрированных там лиц с возможностью голосовать за градоначальника.

Наиболее активны те, кому за 71, наименее — молодежь от 18 до 25 лет.

Тема:
Местные выборы в Молдове (151)

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Теги:
мэр, избиратели, явка, голосование, второй тур, выборы, Кишинев
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