Второй тур выборов мэра Кишинева: данные на 19.00 поразили

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. В воскресенье к 19.00 свои голоса в ходе второго тура выборов мэра Кишинева отдали 222 324 человека — 35 % от количества зарегистрированных в столице и ее пригородам избирателей.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в Кишиневе: сколько в городе инертных и активных избирателей

Таковы официальные данные, представленные пресс-службой Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Лидер голосования — Рышкановка с 37,2 % от всех избирателей сектора. Аутсайдер избирательного процесса — пригороды с 31,12 % от зарегистрированных там лиц с возможностью голосовать за градоначальника.

Наиболее активны те, кому за 71, наименее — молодежь от 18 до 25 лет.