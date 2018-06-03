Выборы в Кишиневе: добросовестные избиратели и нарушения на участках

Пришло время подводить некоторые итоги - количество проголосовавших во втором туре выборов мэра Кишинева и число, а также разновидности нарушений.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. На момент закрытия избирательных участков в Кишиневе и его пригородах в воскресенье в 21.00, по данным ЦИК, свои голоса за ту или иную кандидатуру мэра Кишинева отдали 248 674 человека — 39,12 % от общего числа избирателей в муниципии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Второй тур выборов мэра Кишинева: данные на 19.00 поразили

Теперь избирательные комиссии перешли к подсчету голосов, и первые предварительные результаты граждане надеются узнать еще до полуночи.

За кресло мэра Кишинева боролись Андрей Нэстасе и Ион Чебан. Последний уже поблагодарил в ходе брифинга избирателей за явку и за решение сделать свой выбор ради будущего столицы.

Нарушения

А по данным ассоциации Promo-LEX, постоянно наблюдающей за выборами в стране, на избирательных участках в течение воскресенья произошло:

— восемь случаев присутствия неавторизованных лиц;

— пять случаев запрещенной законом в день выборов политической агитации и черного пиара;

— пять случаев специального подвоза избирателей;

— два случая унижения и физического насилия в отношении избирателей;

— 19 случаев нарушений при работе с избирательными списками — включение в списки умерших граждан, путаница в адресах проживания, подписи под именами других людей и т.д.

— 12 случаев фотографирования избирательных бюллетеней.