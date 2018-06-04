Русские Молдовы: почти 50 лет в диаспоре – опыт и цели

Юрист и правозащитник Михаил Сидоров в интервью для Sputnik рассказал о том, как этническим русским Молдовы консолидироваться в современных условиях.

Разговоры вокруг вопроса о том, стоит ли отменять в Молдове законодательные положения, связанные с особым статусом русского языка, побудили Sputnik обратиться к теме этнических русских в нашей стране, их вкладу в развитие современного общества в республике. На вопросы журналистов отвечает руководитель информационно-аналитического правового центра при Координационном совете российских соотечественников РМ Михаил Сидоров. © Photo: Beqooqoo Кириллица в стиле: почему иностранцы носят одежду с русскими слоганами

- Михаил Илларионович, насколько присутствие этнических русских традиционно для Молдовы?

— Русские живут в Молдове в течение нескольких веков. С 1812 года эта территория входила в Российскую империю, а с 1940 года — в состав СССР. После трагических событий 1991 года, приведших к распаду Советского Союза, россияне за рубежом, в том числе в Республике Молдова, стали участниками становления российской диаспоры в новых независимых государствах, образовавшихся на постсоветском пространстве.

Русские и украинцы — в Молдове у них одни и те же проблемы >>>

Следует отметить, что с 1918 по 1940 год, и с 1991 по сей день русские Молдовы проживают, что называется, в диаспоре. Этот социальный опыт исчисляется к сегодняшнему времени уже 49-ю годами.

- Легко ли пребывание в диаспоре дается этническим русским? © Photo: Stefanita Ion de Moldavie Межвоенное время: Кишинев глазами русских эмигрантов

— Последние 25 лет показали, что российские соотечественники Молдовы смогли сохранить свою национальную принадлежность, приверженность "Русскому миру", родному языку, российской культуре и традициям. Они вырабатывают и совершенствуют формы и методы защиты своих прав и законных интересов, в рамках закона страны, которая стала им Домом, не забывая при этом и свою Россию.

- Есть реальные причины необходимости такой защиты?

— Начало 90-х годов характеризовалось в Молдове небывалым разгулом радикализма, проявлениями русофобии и актами вандализма. Все, что было связано с русским и советским периодом жизни, подвергалось подчас неоправданному, надуманному пересмотру и, как следствие, отрицанию.

Русские выиграли информационную войну: как теперь с ними справиться >>>

Именно тогда началось сокращение русского населения в Молдове, а сегодня уже почти половина этнических русских покинула страну. Уехали такие же граждане, как мы с вами, которые до сих пор могли бы приносить Молдове пользу.

- Как консолидировалось русское население Молдовы на волне перемен четвертьвековой давности?

— Наши соотечественники уже в конце 80-х активно участвовали в создании национально-культурных организаций. Образовались Фонд славянской письменности и культуры, Центр русской культуры, положившие начало русскоязычным общественным структурам. В 1993 году была учреждена Русская община, ставшая самой крупной общественной организацией, способствующей сплочению российских соотечественников в деле защиты своих прав. С 2000 года действует Координационный совет российских соотечественников РМ.

© Sputnik / Фред Гринберг Быть русским в Молдове - дело нелегкое и ответственное

- Можно ли сказать, что сегодня период разжигания взаимной неприязни по различным признакам в Молдове уже позади?

— Международные правозащитные институты отмечают, что в республике сохраняется определенная дискриминация в отношении национальных меньшинств. Языковое и этническое разделение населения накладывается на дифференциацию по принципу Восток-Запад, а это влияет на раскол молдавского общества.

Праздник русского языка: слезы радости и восторг победы >>>

Углубляющееся противостояние, наряду с политизацией вопросов использования языков, привели в последние годы к напряженности в обществе и могут угрожать дружескому сосуществованию, если не будут найдены надлежащие решения.

- Можно ли сказать, что права этнических русских ущемляются в Молдове?

— Прежде всего, когда речь идет об обеспечении доступа к государственной службе, о выборе языка обучения, свободном получении информации на русском языке.

Особую озабоченность вызывает очевидная тенденция властей к искоренению сложившегося веками молдавско-русского билингвизма и вытеснению русского языка из официальной сферы, информационного пространства, СМИ. Из удостоверений личности безосновательно изъято отчество соотечественников. В новом Кодексе об образовании русский язык даже не упоминается в качестве языка обучения, что вызывает тревогу за судьбу действующих в республике русских школ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сидоров: статистика не отражает реального положения русских в Молдове

- Исходя из этого, какие задачи ставят перед собой русские этнокультурные организации Молдовы?

— В первую очередь, добиваться сохранения за русским языком статуса языка межнационального общения и возвращению его в законодательство об образовании. Также мы намерены настаивать на отмене запрета на вещание российских информационно-аналитических телепрограмм, на возврате отчеств в официальные документы.

Танцоры и ложкари: что должен уметь посол русского языка >>>

Мы не перестанем остро реагировать на любые проявления нарушения прав по национальному и лингвистическим признакам, на попытки этнокультурной ассимиляции.

Кроме того, нам следует уделять должное внимание решению вопросов организации жизни диаспоры, в том числе проблеме ее недостаточной консолидации и слабой координации деятельности многочисленных организаций.

Для успешной реализации стоящих перед нами задач следует поддерживать тесные связи с Посольством России в Молдове, представительством Россотрудничества — Российским центром науки и культуры, развивать диалог с органами законодательной и исполнительной властей и участвовать в их деятельности, укреплять плодотворное сотрудничество с международными правозащитными организациями, средствами массовой информации и другими институтами гражданского общества.

Эрдоган выразил благодарность Путину по-русски >>>

Мы должны понимать, что, как граждане Молдовы, мы обязаны сотрудничать со всеми институтами общества страны, обсуждать и приводить к консенсусу любые дебаты. Другого пути не существует.

- Большое спасибо за интервью.