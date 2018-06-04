"Похвала" халатности: в Кишиневе под угрозой десятки детских жизней

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. У школьников наступили летние каникулы, и теперь все они могут на целых три месяца, как говорится, вздохнуть спокойно. А некоторые невольно испустят даже двойной вздох облегчения, причем, не только учащиеся, но и их преподаватели вместе с родителями.

© Sputnik / Mikhail Mordasov В каких городах Молдовы труднее всего устроить ребенка в детсад

Эти некоторые — воспитанники, их мамы и папы, а также педагоги кишиневского лицея имени Василе Лупу. Проблема, которая не решается там годами и буквально каждый день заставляет сердца десятков взрослых людей быть не на месте, — это отсутствие в необходимых местах пешеходных переходов и "лежачих полицейских".

Кантаржи: по этим причинам в Молдове стали реже рожать детей >>>

Видеозапись, которую вы можете здесь увидеть, корреспондент Sputnik сделал аккурат первого июня, в День защиты детей и в первый день школьных каникул. Очевидно, что ответственные лица даже не думают защищать детей, учащихся в лицее имени Василе Лупу.

Не "пешеходке", размещенной на проложенной через крутой холм улице Петру Унгуняну, "лежачих полицейских" нет, и редкие авто сбавляют скорость в этом месте. А переход на улице Тудора Стрижкэ находится настолько далеко от основного пути следования детей в школу, что опаздывающие могут решить не доходить до него, а пересечь проезжую часть в неположенном месте при большом потоке машин.

Как рассказала корреспонденту Sputnik Валентина, мама шестиклассницы из этой школы, вопросы о создании хотя бы еще одного пешеходного перехода на перекрестке упомянутых здесь улиц и об установке так искусственных неровностей для регулирования автодвижения поднимаются на ее памяти каждый год.

В Кишиневском аэропорту сегодня все внимание — детям >>>

"Когда новые дети приходят учиться в эту школу, родители, видя, какая опасность грозит их чадам, обращаются с требованиями к директору. Но администрация школы здесь не виновата. Постоянно педагоги и мамы с папами отправляют бумаги в управление образования, дорожную полицию, претуру, мэрию. Но никто там не реагирует на наши просьбы", — отметила Валентина.

Даже в выходной день, когда и была сделана видеозапись, движение по примыкающим к территории школы улицам Тудора Стрижкэ и Петру Унгуряну настолько оживленно, что волей-неволей даже взрослый поостережется переходить здесь дорогу без наличия "зебры". Что уж говорить о детях, испытывающих из-за этого постоянный стресс перед началом учебного дня и по его окончании, когда все они устали и внимание их, соответственно, ослаблено!