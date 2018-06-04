Начались экзамены для учеников девятых классов, завтра стартует БАК-2018

Полный список предметов, по которым будут сдавать экзамены учащиеся, закончившие 9-е и 12-е классы, смотрите в материале.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. В Молдове для школьников начинается экзаменационная пора, четвертого июня стартовали экзамены для учеников девятых классов, которые продлятся до 14 июня. А завтра, пятого июня, начнутся экзамены для лицеистов, претендующих на степень бакалавра, которые завершатся 22 июня.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Нескольким сотням молдавских школьников не дадут сдать экзамен БАК-2018

Выпускникам среднего школьного звена предстоит сдать следующие экзамены: румынский язык и литература (четвертого июня); математика (седьмого июня); язык обучения (11 июня); история румын и всемирная история (14 июня).

В рамках экзаменов на степень бакалавра выпускники будут сдавать такие предметы: румынский язык и литература (для школ-алолингвов) для реального гуманитарного, спортивного профилей и профиля искусств (пятого июня); язык обучения для реального и гуманитарного спортивного профилей и профиля искусств (восьмого июня); иностранный язык (12 июня); профильный предмет для реального, гуманитарного, спортивного профилей и профиля искусств (15 июня); предмет по выбору (19 июня); украинский язык и литература, болгарский язык и литература, гагаузский язык и литература (22 июня).

Камеры видеонаблюдения на экзаменах БАК: советы выпускникам>>>

Коллектив Sputnik Молдова желает всем выпускникам получить высшую оценку на экзаменах, и конечно же, удачи. Удача им понадобится.