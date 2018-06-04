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Контрольный пункт

Закрывается таможенный пункт Паланка, причина — строительные работы

© Sputnik / Samvel Sepetchian
Общество
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По техническим причинам проезд через этот КПП будет закрыт на одни сутки, водителям рекомендуется выбрать другой маршрут для пересечения границы.

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Таможенная служба напоминает, что пропускной пункт Паланка будет временно закрыт в связи со строительством электрических сетей. 

Планируется, что работы будут завершены в течение суток, с 17.00 понедельника, четвертого июня, до 17.00 вторника, пятого июня. Таможенная служба (ТС) обращается к водителям с просьбой выбрать другой маршрут для пересечения границы в этот период.

Пограничная полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Для удобства тех, кто намерен пересечь границу, в ведомстве работает телефонный центр (+373 22 574 111), где можно получить необходимую информацию или пожаловаться на возможные злоупотребления, допущенные сотрудниками учреждения. Как сообщает пресс-служба ТС, за минувшую неделю операторы информационной линии ответили на 290 звонков.

Кроме того, водителям поможет с планированием маршрута вебсайт ведомства, где в разделе "Traffic Online" в реальном времени транслируются данные о ситуации на разных КПП на границе.

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Теги:
пересечение границы, КПП, паланка, Таможенная служба РМ, Молдова
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