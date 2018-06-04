Когда Нэстасе вступит в должность мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительные результаты второго тура выборов генерального мэра (примара) Кишинева, которые состоялись 3 июня.

Всего в голосовании приняли участие 248 тысяч 674 избирателя. Таким образом, явка составила 39,12%.

"За кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Иона Чебана проголосовали 116 тысяч 788 избирателей или 47,43%, тогда как за лидера Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе — 129 тысяч 432 гражданина или 52,57%", — сообщили в ЦИК.

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В Центризбиркоме отметили, что после подтверждения результатов и предоставления мандата избранному мэру кишиневским судом Центральная избирательная комиссия и окружной избирательный совет Кишинева опубликует окончательные результаты.

Таким образом, представитель правых сил, которого на этих выборах поддерживала экс-министр просвещения Молдовы Майя Санду, будет руководить ровно год вместо четырех. Все потому, что эти выборы были внеплановыми. Поводом для их проведения стала отставка с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в столице и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет.

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В 2019 году по всей стране пройдут всеобщие местные выборы, в рамках которых, в частности, будет избран и новый мэр Кишинева сроком на четыре года.